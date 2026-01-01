Зростання вартості тарифу на вивезення сміття: чим аргументують у Луцькій міськраді





Як розповів Борис Смаль, відтепер для жителів багатоквартирних будинків обласного центру плата за вивезення сміття зросла на 19 грн 23 копійок і складає — 80 грн 39 копійок з людини, для мешканців приватного сектору послуга здорожчала на 18 грн 99 копійок і становить — 81 грн 88 копійок у місяць.



«Зросла ціна на основні складників тарифу. Ми усі розуміємо, що вивезення і утилізація сміття — це транспорт, у першу чергу. У попередньому тарифі було закладено по 42 грн дизпаливо. Такої ціни і близько зараз нема. Зараз дизпаливо — 76, вже й такої нема», — говорить Борис Смаль.



Лучанка Олена Володимирівна каже, що побачила у комунальній платіжці здорожчання послуги з управління побутовими відходами.



«Самі розумієте, що то дуже забагато. Вже усі комунальні підіймають і дуже вже дорого виходить. Чисто… забирають сміття постійно, але самі розумієте, люди жаліються все одно», — каже жінка.



Водій комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Ігор Пацюк розповідає, що за зміну вивозять сміття 250 контейнерів від «Варшавки» до вулиці Захисників, і Соборності.



Лучанин Степан — у минулому будівельник. На пенсії вирішив влаштуватися комунальником. Займається підземними контейнерами. Розповідає, що робочий день у нього розпочинається з 6 ранку.



«Є, коли машини ламаються. Тоді приходиться і за одну (бригаду), і за другу працювати і до 10, і до 12-ти. Якби тільки ще зарплату підвищили, то було б взагалі добре. Зараз тариф по 80 гривень з чимось за людину, а то було по 60. Значить треба десь на 20-30% і зарплату підіймати», — каже комунальник.



Зі слів головної економістки «Луцькспецкомунтранс» Ірини Ковальчук, для щоденного прибирання сміття Луцької громади комунальне підприємство використовує майже 30 спецавтомобілів.



«Оптимізація маршрутів приведе до побутового колапсу. Наше КП не готове брати на себе такі рішення. Відповідно було прийняте рішення повного перегляду тарифу», — говорить фахівчиня.



Зі слів Ірини Ковальчук, витрати на паливно-мастильні матеріали уже передбачають третину оновленого тарифу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді офіційно підвищили тариф на вивезення сміття. Таке рішення ухвалили члени виконкому напередодні. Нові тарифи почали діяти з 1 серпня, а жителі громади почали отримувати комунальні платіжки з новою вартістю.Як розповів Суспільному керівник департаменту економічної політики міськради, відтепер для жителів багатоквартирних будинків обласного центру плата за вивезення сміття зросла на 19 грн 23 копійок і складає — 80 грн 39 копійок з людини, для мешканців приватного сектору послуга здорожчала на 18 грн 99 копійок і становить — 81 грн 88 копійок у місяць.«Зросла ціна на основні складників тарифу. Ми усі розуміємо, що вивезення і утилізація сміття — це транспорт, у першу чергу. У попередньому тарифі було закладено по 42 грн дизпаливо. Такої ціни і близько зараз нема. Зараз дизпаливо — 76, вже й такої нема», — говорить Борис Смаль.Лучанкакаже, що побачила у комунальній платіжці здорожчання послуги з управління побутовими відходами.«Самі розумієте, що то дуже забагато. Вже усі комунальні підіймають і дуже вже дорого виходить. Чисто… забирають сміття постійно, але самі розумієте, люди жаліються все одно», — каже жінка.Водій комунального підприємства «Луцькспецкомунтранс» Ігор Пацюк розповідає, що за зміну вивозять сміття 250 контейнерів від «Варшавки» до вулиці Захисників, і Соборності.Лучанин— у минулому будівельник. На пенсії вирішив влаштуватися комунальником. Займається підземними контейнерами. Розповідає, що робочий день у нього розпочинається з 6 ранку.«Є, коли машини ламаються. Тоді приходиться і за одну (бригаду), і за другу працювати і до 10, і до 12-ти. Якби тільки ще зарплату підвищили, то було б взагалі добре. Зараз тариф по 80 гривень з чимось за людину, а то було по 60. Значить треба десь на 20-30% і зарплату підіймати», — каже комунальник.Зі слів головної економістки «Луцькспецкомунтранс», для щоденного прибирання сміття Луцької громади комунальне підприємство використовує майже 30 спецавтомобілів.«Оптимізація маршрутів приведе до побутового колапсу. Наше КП не готове брати на себе такі рішення. Відповідно було прийняте рішення повного перегляду тарифу», — говорить фахівчиня.Зі слів Ірини Ковальчук, витрати на паливно-мастильні матеріали уже передбачають третину оновленого тарифу.

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