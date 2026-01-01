У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги





Що кажуть у заповіднику «Старий Луцьк»



У 2021 році Волинська обласна державна адміністрація передала пам’ятку архітектури у безоплатне користування іудейській релігійній громаді «Хабад-Любавич». Термін передачі становить п’ять років — він спливає 31 грудня 2026 року. До цього будівля перебувала в оренді спортивного клубу «Динамо» ще з 1981 року.



За словами директора заповідника «Старий Луцьк» Віктора Баюка, на момент передачі синагога також була в незадовільному стані. Водночас, на його думку, за час користування юдейською громадою її стан погіршився. Наразі у будівлі відсутні комунікації та є значні проблеми з фасадом.



У заповіднику кажуть: користувач пам’ятки має не лише право безкоштовно нею користуватися та проводити відповідні релігійні обряди, а й зобов’язується утримувати споруду в належному стані.



Перед ухваленням рішення про подальше користування пам’яткою її мають обстежити. Ґрунтовні дослідження та огляд з фіксацією планують провести за два місяці до закінчення строку оренди.



Що кажуть краєзнавці



Луцький історик Петро Троневич каже, що Велика синагога має значення не лише як культова споруда юдейської громади, а й як фортифікаційна пам’ятка Луцька. Близько 15 років тому Волинська облдержадміністрація виділяла кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для її реставрації.



Проєкт передбачав відновлення фасадів та оборонної башти. На верхньому поверсі планували облаштувати музей юдейської громади Луцька. За його словами, з планами проєкту тоді погодилися спортивний клуб «Динамо», Волинська релігійна громада прогресивного іудаїзму, проєктанти та обласна адміністрація. Згодом з’явилася інша юдейська громада, яка наполягала на передачі синагоги їй.



Наразі misto.media не вдалося потрапити всередину будівлі, тому оцінити стан її внутрішніх приміщень поки неможливо. Також, за наявною інформацією, вільного доступу для відвідувачів до пам’ятки немає.



Редакція очікує на офіційну відповідь Іудейської релігійної громади міста Луцька щодо стану синагоги, проведених робіт та подальших планів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Стан будівлі Великої синагоги, що на вул. Данила Галицького, 33 погіршився за останні роки. Пам’ятка має проблеми з фасадом та комунікаціями, а доступу до її внутрішніх приміщень для лучан наразі немає, пише misto.media. У 2021 році Волинська обласна державна адміністрація передала пам’ятку архітектури у безоплатне користування іудейській релігійній громаді «Хабад-Любавич». Термін передачі становить п’ять років — він спливає 31 грудня 2026 року. До цього будівля перебувала в оренді спортивного клубу «Динамо» ще з 1981 року.За словами директора заповідника «Старий Луцьк», на момент передачі синагога також була в незадовільному стані. Водночас, на його думку, за час користування юдейською громадою її стан погіршився. Наразі у будівлі відсутні комунікації та є значні проблеми з фасадом.У заповіднику кажуть: користувач пам’ятки має не лише право безкоштовно нею користуватися та проводити відповідні релігійні обряди, а й зобов’язується утримувати споруду в належному стані.Перед ухваленням рішення про подальше користування пам’яткою її мають обстежити. Ґрунтовні дослідження та огляд з фіксацією планують провести за два місяці до закінчення строку оренди.Луцький істориккаже, що Велика синагога має значення не лише як культова споруда юдейської громади, а й як фортифікаційна пам’ятка Луцька. Близько 15 років тому Волинська облдержадміністрація виділяла кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для її реставрації.Проєкт передбачав відновлення фасадів та оборонної башти. На верхньому поверсі планували облаштувати музей юдейської громади Луцька. За його словами, з планами проєкту тоді погодилися спортивний клуб «Динамо», Волинська релігійна громада прогресивного іудаїзму, проєктанти та обласна адміністрація. Згодом з’явилася інша юдейська громада, яка наполягала на передачі синагоги їй.Наразі misto.media не вдалося потрапити всередину будівлі, тому оцінити стан її внутрішніх приміщень поки неможливо. Також, за наявною інформацією, вільного доступу для відвідувачів до пам’ятки немає.Редакція очікує на офіційну відповідь Іудейської релігійної громади міста Луцька щодо стану синагоги, проведених робіт та подальших планів.

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