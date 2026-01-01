У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги

У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги
Стан будівлі Великої синагоги, що на вул. Данила Галицького, 33 погіршився за останні роки. Пам’ятка має проблеми з фасадом та комунікаціями, а доступу до її внутрішніх приміщень для лучан наразі немає, пише misto.media.

Що кажуть у заповіднику «Старий Луцьк»

У 2021 році Волинська обласна державна адміністрація передала пам’ятку архітектури у безоплатне користування іудейській релігійній громаді «Хабад-Любавич». Термін передачі становить п’ять років — він спливає 31 грудня 2026 року. До цього будівля перебувала в оренді спортивного клубу «Динамо» ще з 1981 року.

За словами директора заповідника «Старий Луцьк» Віктора Баюка, на момент передачі синагога також була в незадовільному стані. Водночас, на його думку, за час користування юдейською громадою її стан погіршився. Наразі у будівлі відсутні комунікації та є значні проблеми з фасадом.

У заповіднику кажуть: користувач пам’ятки має не лише право безкоштовно нею користуватися та проводити відповідні релігійні обряди, а й зобов’язується утримувати споруду в належному стані.

Перед ухваленням рішення про подальше користування пам’яткою її мають обстежити. Ґрунтовні дослідження та огляд з фіксацією планують провести за два місяці до закінчення строку оренди.

Що кажуть краєзнавці

Луцький історик Петро Троневич каже, що Велика синагога має значення не лише як культова споруда юдейської громади, а й як фортифікаційна пам’ятка Луцька. Близько 15 років тому Волинська облдержадміністрація виділяла кошти на виготовлення проєктно-кошторисної документації для її реставрації.

Проєкт передбачав відновлення фасадів та оборонної башти. На верхньому поверсі планували облаштувати музей юдейської громади Луцька. За його словами, з планами проєкту тоді погодилися спортивний клуб «Динамо», Волинська релігійна громада прогресивного іудаїзму, проєктанти та обласна адміністрація. Згодом з’явилася інша юдейська громада, яка наполягала на передачі синагоги їй.
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги

Наразі misto.media не вдалося потрапити всередину будівлі, тому оцінити стан її внутрішніх приміщень поки неможливо. Також, за наявною інформацією, вільного доступу для відвідувачів до пам’ятки немає.
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги

Редакція очікує на офіційну відповідь Іудейської релігійної громади міста Луцька щодо стану синагоги, проведених робіт та подальших планів.
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги
У Луцьку руйнується історична пам'ятка – будівля Великої синагоги

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Теги: Луцьк, синагога, фасад
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