Волинянин побив 24-річного хлопця та вкрав з рюкзака гроші: як його покарав суд

На Волині чоловіка засудили до 9 років позбавлення волі за розбійний напад.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Ковельської окружної прокуратури суд визнав 33-річного жителя Ковельського району винуватим у вчиненні розбою в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 КК України).Доведено, що 1 липня 2025 року в місті Ковель Волинської області раніше судимий чоловік, маючи на меті заволодіння чужим майном, здійснив напад на 24-річного потерпілого завдавши удару правою рукою в голову, від чого той упав на землю, а нападник завдавав йому ще не менше шести ударів у ділянку ніг та голови, які спричинили короткочасний розлад здоров’я потерпілому.Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, чоловік відкрито заволодів грошовими коштами потерпілого, які знаходилися у його рюкзаку.Вироком Ковельського міськрайонного суду Волинської області чоловіка засуджено до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.