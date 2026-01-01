До 15 збільшилася кількість загиблих через масовану атаку на Київ





Про це повідомив очільник МВС Вигівський, пише



У Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих (13 у Києві та 1 в області) та понад 40 поранених від цієї російської атаки.



Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що, за даними медиків, кількість загиблих у Києві зросла до 15.



У столиці значно пошкоджено приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня, дитсадок.



До ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліціянтів. Зараз служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському та Броварському районах. Рятувальники перевіряють, чи немає більше людей під завалами.



На місцях атак поліціянти розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише в Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи — вони підтримують людей, які втратили рідних або залишилися без житла.



Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зазнав пошкоджень офіс телеканалу «Ми — Україна». У приміщенні телеканалу вибиті вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум. Вибуховою хвилею також знесло частину стелі в коридорах офісу, повідомив телеканал.



У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.



Про атаку в ніч проти 20 серпня



Війська рф атакували Україну балістичними та 44 крилатими ракетами, а також 168 БпЛА та 2 баражувальними боєприпасами «Бандероль». ППО знешкодила 186 цілей.



Основним напрямком удару була Київщина. На Одещині рф атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині — газову інфраструктуру.



Крім того, по одному безпілотнику залетіло у повітряний простір Румунії та Молдови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кількість загиблих унаслідок російської масованої атаки на Київ у ніч проти 20 серпня зросла до 15.Про це повідомив очільник МВС, пише Громадське У Солом’янському районі столиці виявили тіло ще однієї жінки. Загалом у Києві та області вже 14 загиблих (13 у Києві та 1 в області) та понад 40 поранених від цієї російської атаки.Міський голова Києваповідомив, що, за даними медиків, кількість загиблих у Києві зросла до 15.У столиці значно пошкоджено приблизно 20 житлових будинків, а також школа, дитяча лікарня, дитсадок.До ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліціянтів. Зараз служби працюють на двох локаціях у столиці та ще трьох у Бориспільському та Броварському районах. Рятувальники перевіряють, чи немає більше людей під завалами.На місцях атак поліціянти розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише в Києві вже опрацьовано понад 200 звернень. Працюють психологи — вони підтримують людей, які втратили рідних або залишилися без житла.Унаслідок нічної масованої атаки на Київ зазнав пошкоджень офіс телеканалу «Ми — Україна». У приміщенні телеканалу вибиті вікна, значних пошкоджень зазнав ньюзрум. Вибуховою хвилею також знесло частину стелі в коридорах офісу, повідомив телеканал.У Борисполі внаслідок нічної російської атаки пошкоджені продуктові склади та об'єкти Червоного Хреста, на місцях влучань досі гасять пожежі, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.Війська рф атакували Україну балістичними та 44 крилатими ракетами, а також 168 БпЛА та 2 баражувальними боєприпасами «Бандероль». ППО знешкодила 186 цілей.Основним напрямком удару була Київщина. На Одещині рф атакувала дронами пункт пропуску на кордоні з Молдовою, на Чернігівщині — газову інфраструктуру.Крім того, по одному безпілотнику залетіло у повітряний простір Румунії та Молдови.

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