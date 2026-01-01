Українкам для отримання захисту в ЄС доведеться доводити, що вони не «ухилянтки»





Про це заявив речник Єврокомісії Ламмерт, повідомляє



За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування.



"Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками", - наголосив Ламмерт.



Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.



Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов'язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є "ухилянтками" від військової служби.



Вимоги для біженців



Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з "Резерв+" та відмітку про перетин українського кордону.



У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.



Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.



Нові правила діють у межах загальноєвропейського рішення. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають надати підтвердження виконання військового обов’язку або наявності законних підстав для виїзду з України.



Попри запровадження нових вимог, за даними Євростату, кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, продовжує зростати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українкам для отримання захисту в ЄС також потрібно доводити, що вони не ухиляються від військової служби. Рішення Ради ЄС однаково стосується як чоловіків, так і жінок.Про це заявив речник Єврокомісії Ламмерт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.За словами речника, рішення Ради Європейського Союзу не передбачає жодного розмежування за статевою ознакою під час його застосування."Йдеться про військову службу або про службу в армії, тому немає різниці між чоловіками та жінками", - наголосив Ламмерт.Вимоги стосуються виконання військового обов'язку, зокрема поточної військової служби або її проходження у минулому.Таким чином, для отримання прихистку в країнах ЄС жінкам, які є військовозобов'язаними в Україні, потрібно надати докази того, що вони не є "ухилянтками" від військової служби.Нагадаємо, раніше українці, які оформлюють тимчасовий захист в Іспанії, розповіли про нові вимоги. Зокрема, у жінок почали запитувати інформацію з "Резерв+" та відмітку про перетин українського кордону.У Посольстві України в Іспанії пояснили, що нововведення пов’язані з рішенням Ради ЄС, яким тимчасовий захист для українців, які вимушено залишили країну, продовжили до 4 березня 2028 року.Зазначимо, із 5 серпня десятки українців у Чехії не змогли отримати тимчасовий захист через відсутність документів, що підтверджують виконання військового обов’язку.Нові правила діють у межах загальноєвропейського рішення. Відтепер чоловіки віком від 23 до 60 років мають надати підтвердження виконання військового обов’язку або наявності законних підстав для виїзду з України.Попри запровадження нових вимог, за даними Євростату, кількість українців, які перебувають під тимчасовим захистом у країнах ЄС, продовжує зростати.

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