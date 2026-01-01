На війні загинув воїн з Луцької громади Руслан Снопко

Руслан Снопко.



"Снопко Руслан Володимирович народився 20 лютого 1975 року.



Воїн загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юрківка Донецької області.



Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернеться захисник"Снопко Руслан Володимирович народився 20 лютого 1975 року.Воїн загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юрківка Донецької області.Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

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