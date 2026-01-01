На війні загинув воїн з Луцької громади Руслан Снопко

На війні загинув воїн з Луцької громади Руслан Снопко
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади. Додому «на щиті» повернеться захисник Руслан Снопко.

"Снопко Руслан Володимирович народився 20 лютого 1975 року.

Воїн загинув 6 червня 2026 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Юрківка Донецької області.

Щиро співчуваємо родині військовослужбовця. Розділяємо біль важкої втрати, схиляємо голови у глибокій скорботі", - йдеться в повідомленні.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!


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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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