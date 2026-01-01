На Волині через пожежу без житла залишилася мама з двома дітьми: потрібна допомога
Сьогодні, 16:27
У селі Кримне Ковельського району згорів будинок, у якому проживала молода мама з двома маленькими дітьми.
Рідні та друзі звертаються за допомогою до усіх небайдужих підтримати родину збором коштів.
"У людей трапилося страшне лихо. Згоріло все майно. Без даху над головою залишилась мама і її двоє маленьких діточок: хлопчику - два рочки, дівчинці - чотири. Просимо всіх небайдужих не залишатись осторонь і допомогти, хто скільки зможе. Дякуємо кожному, хто відгукнеться! Щиро віримо, що ми разом в силі підтримати і допомогти", - зазначають близькі люди.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
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5168745629479616 (Селих Ірина Валентинівна)
Номер рахунку
UA813052990262006400935336820
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Рідні та друзі звертаються за допомогою до усіх небайдужих підтримати родину збором коштів.
"У людей трапилося страшне лихо. Згоріло все майно. Без даху над головою залишилась мама і її двоє маленьких діточок: хлопчику - два рочки, дівчинці - чотири. Просимо всіх небайдужих не залишатись осторонь і допомогти, хто скільки зможе. Дякуємо кожному, хто відгукнеться! Щиро віримо, що ми разом в силі підтримати і допомогти", - зазначають близькі люди.
РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ
Номер картки Приватбанку
5168745629479616 (Селих Ірина Валентинівна)
Номер рахунку
UA813052990262006400935336820
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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