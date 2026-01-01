На Волині через пожежу без житла залишилася мама з двома дітьми: потрібна допомога

У селі Кримне Ковельського району згорів будинок, у якому проживала молода мама з двома маленькими дітьми.Рідні та друзі звертаються за допомогою до усіх небайдужих підтримати родину збором коштів."У людей трапилося страшне лихо. Згоріло все майно. Без даху над головою залишилась мама і її двоє маленьких діточок: хлопчику - два рочки, дівчинці - чотири. Просимо всіх небайдужих не залишатись осторонь і допомогти, хто скільки зможе. Дякуємо кожному, хто відгукнеться! Щиро віримо, що ми разом в силі підтримати і допомогти", - зазначають близькі люди.5168745629479616 (UA813052990262006400935336820