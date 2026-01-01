«Попереду було ще стільки нездійснених мрій», - у ліцеї на Волині поділились спогадами про студента, який загинув у ДТП

20 серпня, у якій загинув 16-річний волинянин"Є біль, для якого не існує слів, і є втрати, які назавжди залишають слід у серці. Сьогодні наш ліцей переживає саме таку трагедію — страшну, раптову і непоправну.20 серпня внаслідок дорожньо-транспортної пригоди поблизу села Хорохорин загинув наш студент ІІ курсу з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва ( кат. "А1","А2","В1"). Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин і устаткування. Водій автотранспортних засобів (кат."С")» Матвій ДОДИК. Йому було лише 16 років…Він був зовсім юним, світлим і щирим хлопцем, який лише починав свій дорослий шлях. Мріяв про майбутнє, обирав професію, навчався, радів життю і будував плани. Попереду було ще стільки нездійснених мрій, стільки доріг і можливостей…Та страшна аварія на мотоциклі раптово обірвала його життя, залишивши по собі невимовний біль, тишу і сльози.Смерть дитини — це невимовна трагедія і найстрашніший біль для батьків, рідних та всіх, хто її знав і любив. У такі моменти не знаходиться слів, які могли б розрадити чи полегшити біль втрати.Ми щиро сумуємо разом із рідними та близькими нашого студента. Розділяємо їхнє горе, схиляємо голови у глибокій скорботі та молимося за упокій його душі.Світла, вічна і добра пам’ять тобі, Матвію. Ти назавжди залишишся у наших серцях і пам’яті", - зазначається у дописі Торчинського професійного ліцею.