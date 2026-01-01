Вантажили на лісовоз: на Волині виявили необліковану деревину

На території Гущанського лісництва Любомльського надлісництва філії «Поліський лісовий офіс» виявлено необліковану лісопродукцію.Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Волині.Неподалік села Борове Ковельського району інспекторами було виявлено необліковану лісопродукцію та навантажену техніку без будь-яких ознак маркування, яка знаходилась на території Гущанського лісництва.З метою встановлення всіх обставин події на місце викликали слідчо-оперативну групу.Під час проведення огляду місця події встановили, що обʼєм лісопродукції без будь-яких ознак маркування становить близько 70 м³.Крім того, зафіксовано порушення вимог щодо ведення електронного обліку деревини, який є обов’язковим при заготівлі та обігу лісопродукції.Виявлену лісопродукцію буде вилучено працівниками поліції та передано на відповідальне зберігання до з’ясування всіх обставин.За даним фактом відкрито кримінальне провадження, тривають досудові слідчі дії.Вказані дії містять ознаки порушення вимог статті 246 КУпАП:- незаконна порубка, перевезення, зберігання або збут лісу.Відповідальність за вказаною статтею передбачає штраф, обмеження волі або позбавлення волі залежно від тяжкості завданої шкоди та обставин правопорушення.