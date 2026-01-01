На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм
Сьогодні, 20:38
На дачному масиві біля Луцька місцевому дачнику вдалося виростити помідори-гіганти. Один із них важить понад кілограм.
Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.
Лучанин Роман уже понад 30 років вирощує томати на дачному масиві Діброва у Струмівці – як просто неба, так і в теплиці. За цей час він перепробував чимало сортів і способів догляду за рослинами.
Цьогорічний урожай особливо здивував дачника. Серед зібраних плодів є справжні помідори-гіганти – найбільший важить 1 кг 28 г, а ще один екземпляр потягнув на 513 грамів.
Такі розміри для звичайного домашнього городу вражають, адже один помідор вагою понад кілограм може легко замінити кілька звичайних плодів.
Городник вирощує томати і у відкритому ґрунті, і в теплиці, тож цьогорічний урожай став приємним результатом його багаторічного досвіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.
Лучанин Роман уже понад 30 років вирощує томати на дачному масиві Діброва у Струмівці – як просто неба, так і в теплиці. За цей час він перепробував чимало сортів і способів догляду за рослинами.
Цьогорічний урожай особливо здивував дачника. Серед зібраних плодів є справжні помідори-гіганти – найбільший важить 1 кг 28 г, а ще один екземпляр потягнув на 513 грамів.
Такі розміри для звичайного домашнього городу вражають, адже один помідор вагою понад кілограм може легко замінити кілька звичайних плодів.
Городник вирощує томати і у відкритому ґрунті, і в теплиці, тож цьогорічний урожай став приємним результатом його багаторічного досвіду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки коштує мед на Волині та який обирають покупці: огляд цін
Сьогодні, 21:45
На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм
Сьогодні, 20:38
Вантажили на лісовоз: на Волині виявили необліковану деревину
Сьогодні, 19:15