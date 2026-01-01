На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм





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Лучанин Роман уже понад 30 років вирощує томати на дачному масиві Діброва у Струмівці – як просто неба, так і в теплиці. За цей час він перепробував чимало сортів і способів догляду за рослинами.



Цьогорічний урожай особливо здивував дачника. Серед зібраних плодів є справжні помідори-гіганти – найбільший важить 1 кг 28 г, а ще один екземпляр потягнув на 513 грамів.





Такі розміри для звичайного домашнього городу вражають, адже один помідор вагою понад кілограм може легко замінити кілька звичайних плодів.



Городник вирощує томати і у відкритому ґрунті, і в теплиці, тож цьогорічний урожай став приємним результатом його багаторічного досвіду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На дачному масиві біля Луцька місцевому дачнику вдалося виростити помідори-гіганти. Один із них важить понад кілограм.Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.Лучанинуже понад 30 років вирощує томати на дачному масиві Діброва у Струмівці – як просто неба, так і в теплиці. За цей час він перепробував чимало сортів і способів догляду за рослинами.Цьогорічний урожай особливо здивував дачника. Серед зібраних плодів є справжні помідори-гіганти – найбільший важить 1 кг 28 г, а ще один екземпляр потягнув на 513 грамів.Такі розміри для звичайного домашнього городу вражають, адже один помідор вагою понад кілограм може легко замінити кілька звичайних плодів.Городник вирощує томати і у відкритому ґрунті, і в теплиці, тож цьогорічний урожай став приємним результатом його багаторічного досвіду.

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