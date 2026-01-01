На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм

На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм
На дачному масиві біля Луцька місцевому дачнику вдалося виростити помідори-гіганти. Один із них важить понад кілограм.

Про це сайту «Конкурент» повідомили читачі.

Лучанин Роман уже понад 30 років вирощує томати на дачному масиві Діброва у Струмівці – як просто неба, так і в теплиці. За цей час він перепробував чимало сортів і способів догляду за рослинами.

Цьогорічний урожай особливо здивував дачника. Серед зібраних плодів є справжні помідори-гіганти – найбільший важить 1 кг 28 г, а ще один екземпляр потягнув на 513 грамів.
На дачі біля Луцька виростили гігантський помідор вагою понад кілограм


Такі розміри для звичайного домашнього городу вражають, адже один помідор вагою понад кілограм може легко замінити кілька звичайних плодів.

Городник вирощує томати і у відкритому ґрунті, і в теплиці, тож цьогорічний урожай став приємним результатом його багаторічного досвіду.


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Теги: пмідор, дачник, Луцьк, рекорд
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