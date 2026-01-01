Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 21 серпня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 21 серпня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вранці та вдень у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 21 серпня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вранці та вдень у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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