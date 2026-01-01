Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 21 серпня.
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 серпня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вранці та вдень у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди на 21 серпня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вранці та вдень у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 21 серпня
Сьогодні, 20:00
Вантажили на лісовоз: на Волині виявили необліковану деревину
Сьогодні, 19:15
«Попереду було ще стільки нездійснених мрій», - у ліцеї на Волині поділились спогадами про студента, який загинув у ДТП
Сьогодні, 17:08