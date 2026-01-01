Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 21 серпня

Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на п'ятницю, 21 серпня
Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у п'ятницю, 21 серпня.

Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди на 21 серпня

Луцьк

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

Область

Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ. Вранці та вдень у північній половині значний короткочасний дощ. Гроза. Вітер південно-східний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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