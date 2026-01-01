Місяці невідомості: до Луцька «на щиті» повернеться Герой Володимир Клименко

Володимир Клименко.



Про це повідомили у міській раді Луцька.



Клименко Володимир Олександрович народився 01.10. 1986 року.



Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади – додому «на щиті» повернеться захисникПро це повідомили у міській раді Луцька.Клименко Володимир Олександрович народився 01.10. 1986 року.Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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