Місяці невідомості: до Луцька «на щиті» повернеться Герой Володимир Клименко

Місяці невідомості: до Луцька «на щиті» повернеться Герой Володимир Клименко
Знову сумна звістка надійшла до Луцької громади – додому «на щиті» повернеться захисник Володимир Клименко.

Про це повідомили у міській раді Луцька.

Клименко Володимир Олександрович народився 01.10. 1986 року.

Воїн загинув 9 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Одрадне Волноваського району Донецької області.

Висловлюємо співчуття рідним та близьким Героя.

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Теги: Герої, воїни, смерть, загибель, війна
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