На Волині жінку покарали за незаконну закупівлю чорниць

На Волині жінку покарали за незаконну закупівлю чорниць
У Маневицькому районному суді визнали жінку винною у порушенні порядку придбання дикорослих рослин і призначили їй штраф.

Про це йдеться у постанові суду, передає Район.Маневичі.

Як встановили у суді, жінка закуповувала чорницю з комерційною метою в Градиську. Продавці не мали дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів – лісових квитків.

Державна екологічна інспекція у Волинській області склала щодо жінки адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На судове засідання жінка не прийшла, однак попросила розглянути справу без неї. Вона повністю визнала провину та просила суворо її не карати.

У Маневицькому районному суді дослідили адміністративний протокол, наказ Державної екологічної інспекції та розпорядження голови Маневицької селищної ради про створення мобільних груп контролю за заготівлею лісових ресурсів.

У результаті жінку визнали винною та призначили їй штраф 510 гривень.

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Теги: суд, покарання
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