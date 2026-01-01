На Волині жінку покарали за незаконну закупівлю чорниць





Про це йдеться у постанові суду, передає



Як встановили у суді, жінка закуповувала чорницю з комерційною метою в Градиську. Продавці не мали дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів – лісових квитків.



Державна екологічна інспекція у Волинській області склала щодо жінки адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.



На судове засідання жінка не прийшла, однак попросила розглянути справу без неї. Вона повністю визнала провину та просила суворо її не карати.



У Маневицькому районному суді дослідили адміністративний протокол, наказ Державної екологічної інспекції та розпорядження голови Маневицької селищної ради про створення мобільних груп контролю за заготівлею лісових ресурсів.



У результаті жінку визнали винною та призначили їй штраф 510 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневицькому районному суді визнали жінку винною у порушенні порядку придбання дикорослих рослин і призначили їй штраф.Про це йдеться у постанові суду, передає Район.Маневичі Як встановили у суді, жінка закуповувала чорницю з комерційною метою в Градиську. Продавці не мали дозволів на спеціальне використання природних рослинних ресурсів – лісових квитків.Державна екологічна інспекція у Волинській області склала щодо жінки адміністративний протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.На судове засідання жінка не прийшла, однак попросила розглянути справу без неї. Вона повністю визнала провину та просила суворо її не карати.У Маневицькому районному суді дослідили адміністративний протокол, наказ Державної екологічної інспекції та розпорядження голови Маневицької селищної ради про створення мобільних груп контролю за заготівлею лісових ресурсів.У результаті жінку визнали винною та призначили їй штраф 510 гривень.

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