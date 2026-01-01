Скільки коштує мед на Волині та який обирають покупці: огляд цін

Скільки коштує мед на Волині та який обирають покупці: огляд цін
Якщо ж говорити безпосередньо про те, що сьогодні можна знайти у продажу в Луцьку, то асортимент меду доволі широкий. Продавці кажуть, що зараз покупцям пропонують різнотрав’я із соняшником, лісовий, липовий, весняний, акацієвий мед, а також липу з різнотрав’ям. При цьому частина липового та акацієвого меду — привезена з інших регіонів, оскільки місцевого продукту цього виду небагато, пише ВСН.

Ціни у магазині починаються приблизно від 300 гривень за літр. Найдорожчим серед представлених сортів є акацієвий: його ціна може доходити до 400 гривень за кілограм, а залежно від об'єму банки — приблизно до 560–600 гривень за літр. Липовий та лісовий також належать до дорожчих сортів.

Різнотрав’я із соняшником нині можна знайти приблизно за 300–350 гривень за літр.

А от із гречаним медом ситуація менш визначена. Адже свіжого гречаного меду на Волині поки майже немає - гречки цього року посіяли небагато. Тому остаточна ціна та кількість такого меду залежатимуть від того, який обсяг пасічникам вдалося отримати.

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Теги: продукти, ринок, ціна
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