Скільки коштує мед на Волині та який обирають покупці: огляд цін





Ціни у магазині починаються приблизно від 300 гривень за літр. Найдорожчим серед представлених сортів є акацієвий: його ціна може доходити до 400 гривень за кілограм, а залежно від об'єму банки — приблизно до 560–600 гривень за літр. Липовий та лісовий також належать до дорожчих сортів.



Різнотрав’я із соняшником нині можна знайти приблизно за 300–350 гривень за літр.



А от із гречаним медом ситуація менш визначена. Адже свіжого гречаного меду на Волині поки майже немає - гречки цього року посіяли небагато. Тому остаточна ціна та кількість такого меду залежатимуть від того, який обсяг пасічникам вдалося отримати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Якщо ж говорити безпосередньо про те, що сьогодні можна знайти у продажу в Луцьку, то асортимент меду доволі широкий. Продавці кажуть, що зараз покупцям пропонують різнотрав’я із соняшником, лісовий, липовий, весняний, акацієвий мед, а також липу з різнотрав’ям. При цьому частина липового та акацієвого меду — привезена з інших регіонів, оскільки місцевого продукту цього виду небагато, пише ВСН Ціни у магазині починаються приблизно від 300 гривень за літр. Найдорожчим серед представлених сортів є акацієвий: його ціна може доходити до 400 гривень за кілограм, а залежно від об'єму банки — приблизно до 560–600 гривень за літр. Липовий та лісовий також належать до дорожчих сортів.Різнотрав’я із соняшником нині можна знайти приблизно за 300–350 гривень за літр.А от із гречаним медом ситуація менш визначена. Адже свіжого гречаного меду на Волині поки майже немає - гречки цього року посіяли небагато. Тому остаточна ціна та кількість такого меду залежатимуть від того, який обсяг пасічникам вдалося отримати.

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