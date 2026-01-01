Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький

Міністерство фінансів України отримало чітке завдання активізувати процес продажу націоналізованого Sense Bank. Усі виручені кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони.Про це йдеться у заяві прем’єр-міністра УкраїниГоловною метою оголошено забезпечення максимальної прозорості, конкурентності та ефективності всього процесу продажу фінансової установи.Паралельно з цим Мінфін спільно з Національним банком України мають розв'язати всі накопичені проблеми банку та забезпечити прозоре й якісне корпоративне управління."Кошти від продажу банку підуть на фінансування потреб Сил оборони", - підкреслив Корецький.Нагадаємо, останніми днями ситуація навколо державного Sense Bank зазнала значного загострення.Зокрема, Верховна Рада викликала голову Нацбанкудля звіту щодо ситуації навколо банку після оприлюднення деталей антикорупційної операції НАБУ "Форест Гамп".Пізніше Кабінет Міністрів ухвалив рішення відсторонити голову наглядової ради Sense Bank, а також ініціював відсторонення голови правління фінустанови.Остаточним кроком стало рішення Комітету Нацбанку, який припинив повноваження голови наглядової ради через його невідповідність вимогам незалежності та зобов'язав акціонера обрати нового члена ради.