21 серпня на Волині: гортаючи календар

21 серпня день народження святкує журналістка(Аріна Крапка).Також особисте свято сьогодні у журналісток(Нехорошкіної) таВолиньPost вітає усіх, хто святкує день народження 21 серпня, а також Олександрів, Павлів, Марф, які відзначають сьогодні іменини.Зичимо міцного здоров'я, безмежного щастя, палкого кохання, успіхув та достатку!21 серпня в Україні і світі Міжнародний день пам'яті і поминання жертв тероризму. Він був затверджений Генеральною Асамблеєю ООН 2017 року. Метою цього дня є вшанування пам’яті жертв тероризму та підтримка тих, хто постраждав від терористичних актів. Цей день нагадує про важливість підтримки жертв тероризму, забезпечення їхніх прав та надання їм необхідної допомоги для реабілітації та інтеграції в суспільство. ООН відіграє важливу роль у цьому процесі, сприяючи міжнародному співробітництву та підтримці жертв.Також 21 серпня День піклування про себе в Мережі. Цей день присвячений підвищенню обізнаності про ризики, з якими можуть стикатися користувачі в інтернеті, та про правила безпечного користування Мережею. Основна мета цього дня — нагадати людям про важливість дбати про своє психічне та фізичне здоров’я під час користування Інтернетом. Це включає в себе такі аспекти, як захист особистих даних, уникнення кібербулінгу, обмеження часу, проведеного в мережі, та підтримка здорового балансу між онлайн- та офлайн-життям.