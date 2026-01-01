Курс гривні до євро встановив новий історичний мінімум

Курс гривні до євро встановив новий історичний мінімум
Нацбанк України встановив на 21 серпня офіційний курс гривні до євро на рівні 52,13 грн за 1 євро – за день він послабився на 22 копійок та оновив історичний мінімум.

Про це свідать дані НБУ.

При цьому попереднє рекордне значення фіксувалось 16 червня 2026 року – 52,04 грн за 1 євро, тоді курс вперше перетнув позначку 52 грн за 1 євро.

Офіційний курс гривні до долара за день зміцнився майже на 9 копійок – до 44,61 за 1 долар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс валют, прогноз, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Вимагав $30 тисяч хабаря: експосадовцю Луцькради Віталію Стрільчуку призначили штраф
Андрій Разумовський очолив Луцьку міську раду
У Луцьку депутат селищної ради покусав патрульного під час оформлення ПДР
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс гривні до євро встановив новий історичний мінімум
Сьогодні, 03:11
Чи очікувати магнітні бурі 21 серпня: прогноз
Сьогодні, 01:30
21 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Україні продовжує дешевшати картопля
20 серпня, 23:19
Sense Bank продадуть, а отримані гроші спрямують на Сили оборони, - Корецький
20 серпня, 22:43
Медіа
відео
1/8