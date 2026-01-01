Курс гривні до євро встановив новий історичний мінімум

Нацбанк України встановив на 21 серпня офіційний курс гривні до євро на рівні 52,13 грн за 1 євро – за день він послабився на 22 копійок та оновив історичний мінімум.Про це свідать дані НБУ.При цьому попереднє рекордне значення фіксувалось 16 червня 2026 року – 52,04 грн за 1 євро, тоді курс вперше перетнув позначку 52 грн за 1 євро.Офіційний курс гривні до долара за день зміцнився майже на 9 копійок – до 44,61 за 1 долар.