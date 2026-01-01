Яку цибулю можна садити у серпні в Україні: що посіяти для осіннього врожаю

У серпні городній сезон ще не закінчується. Після збирання ранніх овочів частину грядок можна засіяти повторно, зокрема цибулею. Однак наприкінці літа йдеться передусім не про звичайну ріпчасту цибулю на головку і не про озиму сіянку, а про цибулю на зелене перо, пише ТСН.Розповідаємо, яку саме цибулю можна посіяти у серпні в Україні та які сорти підходять для пізнього вирощування.Найбільш обґрунтований варіант для серпневого посіву — цибуля на перо. Її вирощують не для отримання великої цибулини, а заради зеленого листя, тому період вегетації значно коротший.Як сверджують виробники насіння, цибулю на перо у відкритому ґрунті можна вирощувати з квітня до вересня. Період вегетації таких сортів становить приблизно 65–80 днів. Цибулини вони не формують, а вирощуються саме для зеленого врожаю.Тому серпень цілком входить у рекомендований виробником період вирощування такої цибулі. Водночас чим пізніше проводиться посів, тим більше результат залежатиме від осінньої погоди та регіону України.Параде — цибуля, яку можна посіяти у серпніЦе рання цибуля, призначена саме для вирощування на зелене перо. Вона не формує звичайної ріпчастої цибулини. Виробник включає Параде до асортименту цибулі на перо, для якого в Україні вказаний період вирощування у відкритому ґрунті з квітня до вересня.Період вегетації становить близько 65–80 днів. Тому для отримання осінньої зелені краще не затягувати з посівом до самого кінця серпня.Параде утворює прямостояче зелене листя та білу нижню частину. Сорт можна використовувати для так званого зеленого конвеєра, коли цибулю висівають у різні строки і поступово збирають свіже перо.Грін Баннер — ще один варіант для пізнього посівуДля пізньолітнього вирощування підходить і Грін Баннер (Green Banner).Виробник зазначає, що Green Banner добре пристосована до прохолодніших умов та підходить для пізніх літніх посівів з метою продовження сезону. Її також рекомендують для осіннього вирощування.Ця характеристика наведена виробником для Великої Британії, тому строки не варто механічно переносити на всі регіони України. Проте сама можливість пізнього літнього посіву Green Banner підтверджена виробником.Для України доцільність серпневого посіву залежатиме насамперед від регіону, на півдні теплий період триває довше, тоді як у північних і західних областях пізній посів має більше ризиків через раннє похолодання.Цибулю-батун також сіють улітку, але тут важливо розуміти, для чого її висаджують.Батун — багаторічна цибуля, яку вирощують заради зеленого пера. При пізньому літньому посіві його можна залишати зимувати, щоб отримати зелень наступного сезону.Тому серпневий батун не варто подавати як гарантований спосіб отримати великий урожай пера вже цієї осені. Результат залежатиме від конкретного сорту, строку посіву та погоди.Якщо головна мета — зібрати зелень восени, логічніше вибирати ранню спеціалізовану цибулю на перо.Чи можна садити у серпні звичайну цибулю на головкуСадити у серпні звичайну цибулю-сіянку з розрахунком отримати повноцінну ріпку восени вже пізно.Ріпчастій цибулі потрібен значно довший період для розвитку листя та формування головки. Наприкінці літа світловий день скорочується, а до стійкого похолодання залишається недостатньо часу.Тому звільнену в серпні грядку краще використовувати для швидкорослої зелені, а не намагатися виростити новий урожай великих цибулин.Не слід плутати серпневий посів цибулі на перо з посадкою озимої цибулі-сіянки.Озиму сіянку висаджують восени з таким розрахунком, щоб вона встигла вкоренитися до морозів, але не почала активно нарощувати зелене перо. Точні строки залежать від регіону та погоди конкретного року.Тому у серпні поспішати з посадкою озимої сіянки не потрібно.Як посіяти цибулю на перо в серпніДля пізнього посіву варто вибрати сонячну ділянку з пухким та добре дренованим ґрунтом. Особливо важливо стежити за його вологістю, адже у серпневу спеку верхній шар землі може дуже швидко пересихати.Насіння висівають у борозенки відповідно до рекомендацій виробника конкретного сорту. До появи сходів ґрунт потрібно підтримувати помірно вологим, але не заливати.Якщо потрібна зелень ще восени, серпневий посів краще проводити якомога раніше. У північних регіонах України варто враховувати ризик раннього похолодання, тоді як на півдні сезон вирощування зазвичай довший.