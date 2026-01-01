Чи очікувати магнітні бурі 21 серпня: прогноз





Як повідомляють у Meteoprog, магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.



За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.



"Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п’ятницю, 21 серпня 2026 року на Землі магнітних бур не очікується.Як повідомляють у Meteoprog, магнітосфера знаходитиметься у збудженому стані. Геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня. Сонячна активність залишатиметься низькою.За даними Meteoagent, прогнозується сонячна активність із К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям."Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров’я людей. Попередження про магнітні бурі допомагають контролювати фактори ризику інфарктів та інсультів у дні, що передують таким сонячним явищам", – зазначають у повідомленні.

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