В Україні продовжує дешевшати картопля
20 серпня, 23:19
Вже другий тиждень поспіль на українському ринку продовжує дешевшати картопля. Як зазначають аналітики проєкту EastFruit, основною причиною такої тенденції стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва та, як наслідок, збільшення поставок картоплі на ринок.
Станом на сьогодні картоплю з українських господарств пропонують до продажу по 6-12 грн/кг ($0,13-0,29/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому попит у цьому сегменті характеризується як нижчий за середній, що також чинить тиск на ціни на картоплю.
Варто зазначити, що на даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку налаштовані доволі песимістично. За їхніми словами, враховуючи досить великі обсяги виробництва картоплі в країні, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.
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Станом на сьогодні картоплю з українських господарств пропонують до продажу по 6-12 грн/кг ($0,13-0,29/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.
Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому попит у цьому сегменті характеризується як нижчий за середній, що також чинить тиск на ціни на картоплю.
Варто зазначити, що на даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку налаштовані доволі песимістично. За їхніми словами, враховуючи досить великі обсяги виробництва картоплі в країні, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.
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