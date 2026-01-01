В Україні продовжує дешевшати картопля





Станом на сьогодні картоплю з українських господарств пропонують до продажу по 6-12 грн/кг ($0,13-0,29/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.



Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому попит у цьому сегменті характеризується як нижчий за середній, що також чинить тиск на ціни на картоплю.



Варто зазначити, що на даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку налаштовані доволі песимістично. За їхніми словами, враховуючи досить великі обсяги виробництва картоплі в країні, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже другий тиждень поспіль на українському ринку продовжує дешевшати картопля. Як зазначають аналітики проєкту EastFruit , основною причиною такої тенденції стали масові збиральні роботи в основних регіонах виробництва та, як наслідок, збільшення поставок картоплі на ринок.Станом на сьогодні картоплю з українських господарств пропонують до продажу по 6-12 грн/кг ($0,13-0,29/кг), що в середньому на 14% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.Основною причиною зниження цін на картоплю є так званий сезонний фактор, коли обсяги пропозиції цієї продукції на ринку збільшуються практично щодня. При цьому попит у цьому сегменті характеризується як нижчий за середній, що також чинить тиск на ціни на картоплю.Варто зазначити, що на даний момент ціни на картоплю в Україні вже в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку налаштовані доволі песимістично. За їхніми словами, враховуючи досить великі обсяги виробництва картоплі в країні, розраховувати на зростання цін найближчим часом не доводиться.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію