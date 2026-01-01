На Волині поліцейські привітали доньку загиблого побратима з днем народження

, доньці поліцейського ДПОП ОШБ НПУ «Лють» Юрія Стеблянка, виповнилося 6 років. У цей особливий день дівчинку привітали співробітники ГУНП у Волинській області.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Поліцейські побажали Соломії міцного здоров’я, радості, здійснення мрій та мирного дитинства. Від колег її тата дівчинка отримала подарунки і щирі слова підтримки.Пам’ять про Юрія Стеблянка живе у серцях його рідних, друзів і побратимів. Для колег він назавжди залишиться мужнім поліцейським та захисником, який віддав життя за Україну.