На Волині поліцейські привітали доньку загиблого побратима з днем народження
Сьогодні, 18:24
Соломії, доньці поліцейського ДПОП ОШБ НПУ «Лють» Юрія Стеблянка, виповнилося 6 років. У цей особливий день дівчинку привітали співробітники ГУНП у Волинській області.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські побажали Соломії міцного здоров’я, радості, здійснення мрій та мирного дитинства. Від колег її тата дівчинка отримала подарунки і щирі слова підтримки.
Пам’ять про Юрія Стеблянка живе у серцях його рідних, друзів і побратимів. Для колег він назавжди залишиться мужнім поліцейським та захисником, який віддав життя за Україну.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Поліцейські побажали Соломії міцного здоров’я, радості, здійснення мрій та мирного дитинства. Від колег її тата дівчинка отримала подарунки і щирі слова підтримки.
Пам’ять про Юрія Стеблянка живе у серцях його рідних, друзів і побратимів. Для колег він назавжди залишиться мужнім поліцейським та захисником, який віддав життя за Україну.
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