Через російські обстріли запізнюються три потяги, які курсують через Волинь





Серед них і три рейси, що курсують через Луцьк, пише



Йдеться про потяги:



№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 3 години 43 хвилини;



№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 8 годин 52 хвилини;



377/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 58 хвилин.



Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.



Нагадаємо, вночі 20 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Найбільше від обстрілів постраждала Київщина. Станом на обід 20 серпня відомо про 13 загиблих та понад 30 постраждалих у столиці. У п’ятницю, 21 серпня, у місті оголосили День жалоби. У частині областей загроза обстрілів триває досі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рейси 63 українських поїздів 20 серпня затримуються через обстріли.Серед них і три рейси, що курсують через Луцьк, пише misto.media Йдеться про потяги:№ 87/88 («Ковель — Дніпро») запізнюється на 3 години 43 хвилини;№ 87/88 («Дніпро — Ковель») запізнюється на 8 годин 52 хвилини;377/78 («Одеса — Ковель») запізнюється на 2 години 58 хвилин.Повний перелік потягів, причину та час затримки оприлюднюють на порталі uz-vezemo.Нагадаємо, вночі 20 серпня російські війська атакували Україну ударними дронами, балістичними та крилатими ракетами. Найбільше від обстрілів постраждала Київщина. Станом на обід 20 серпня відомо про 13 загиблих та понад 30 постраждалих у столиці. У п’ятницю, 21 серпня, у місті оголосили День жалоби. У частині областей загроза обстрілів триває досі.

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