Дев'ять років боротьби з онкологією: у Франції померла 28-річна волинянка, родині потрібна допомога

У Франції після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням померла ковельчанкаПро втрату рідної людини повідомила її сестра, яка звертається до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на транспортування тіла в Україну."Наша люба Настя нарешті повертається додому… На жаль, у свою останню дорогу. Рідна наша, ти назавжди в наших серцях. Ми чекаємо на тебе вдома, хоч і з невимовним болем у душі.Збір коштів на покриття витрат та підтримку родини все ще триває. Якщо ви маєте можливість і бажання допомогти — будемо щиро вдячні за кожний внесок та репост", - йдеться у дописі.4874 1000 3128 9013"Про час та чин похорону ми повідомимо додатково трохи згодом. Просимо згадати Настю у своїх молитвах та добрих думках", - зазначає Мирослава.Нагадаємо, що Анастасія Джум боролася з онкологією з 2019 року. Їй видалили дві злоякісні пухлини на шиї.