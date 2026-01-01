Дев'ять років боротьби з онкологією: у Франції померла 28-річна волинянка, родині потрібна допомога

Дев'ять років боротьби з онкологією: у Франції померла 28-річна волинянка, родині потрібна допомога
У Франції після тривалої боротьби з онкологічним захворюванням померла ковельчанка Анастасія Джум.

Про втрату рідної людини повідомила її сестра Мирослава Джум, яка звертається до небайдужих із проханням допомогти зібрати кошти на транспортування тіла в Україну.

"Наша люба Настя нарешті повертається додому… На жаль, у свою останню дорогу. Рідна наша, ти назавжди в наших серцях. Ми чекаємо на тебе вдома, хоч і з невимовним болем у душі.

Збір коштів на покриття витрат та підтримку родини все ще триває. Якщо ви маєте можливість і бажання допомогти — будемо щиро вдячні за кожний внесок та репост", - йдеться у дописі.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ

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"Про час та чин похорону ми повідомимо додатково трохи згодом. Просимо згадати Настю у своїх молитвах та добрих думках", - зазначає Мирослава.

Нагадаємо, що Анастасія Джум боролася з онкологією з 2019 року. Їй видалили дві злоякісні пухлини на шиї.


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Теги: Франція, волинянка, смерть
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