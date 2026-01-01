У Луцьку зупинили водія, в крові якого було 3,12 проміле алкоголю
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині зупинили водія, який рухався порушуючи правила дорожнього руху.
Під час перевірки у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волині.
Нетверезий водій — загроза для усіх учасників дорожнього руху.
Нещодавно патрульні зупинили автомобіль Fiat, який рухався з порушенням ПДР.
Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 3,12 проміле. Однак, водій з результатом був не згідний та забажав пройти огляд у медичному закладі. Згідно з висновком лікаря, керманич перебуває у стані алкогольного спʼяніння.
На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.
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Під час перевірки у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волині.
Нетверезий водій — загроза для усіх учасників дорожнього руху.
Нещодавно патрульні зупинили автомобіль Fiat, який рухався з порушенням ПДР.
Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 3,12 проміле. Однак, водій з результатом був не згідний та забажав пройти огляд у медичному закладі. Згідно з висновком лікаря, керманич перебуває у стані алкогольного спʼяніння.
На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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