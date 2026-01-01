У Луцьку зупинили водія, в крові якого було 3,12 проміле алкоголю

В обласному центрі Волині зупинили водія, який рухався порушуючи правила дорожнього руху.Під час перевірки у водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Про це повідомляють на сторінці Патрульної поліції Волині.Нетверезий водій — загроза для усіх учасників дорожнього руху.Нещодавно патрульні зупинили автомобіль Fiat, який рухався з порушенням ПДР.Під час спілкування з водієм поліцейські помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов огляд на місці зупинки, результат — 3,12 проміле. Однак, водій з результатом був не згідний та забажав пройти огляд у медичному закладі. Згідно з висновком лікаря, керманич перебуває у стані алкогольного спʼяніння.На водія патрульні склали адміністративний протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (Керування транспортним засобом особою у стані сп’яніння) КУпАП.