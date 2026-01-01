У Луцьку тимчасово закрили одне з укриттів
Сьогодні, 21:57
В обласному центрі Волині тимчасово не працюватиме укриття на вул. Назарія Яремчука, 11.
Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Розпочали ремонт захисної споруди, що розташована за адресою: м.Луцьк, вул. Назарія Яремчука (Єршова), 11 (ТЦ «Глобус»). На період ремонтних робіт воно тимчасово не працюватиме.
На час проведення ремонту під час повітряної тривоги можна скористатися найближчими захисними спорудами:
вул. Захисників України, 47 – ОСББ «Гордіюк-47»;
просп. Соборності, 1А – ОСББ «Соборності, 1А»;
просп. Соборності, 1 – ОСББ «Соборності, 1»;
просп. Відродження, 53 – ОСББ «ДІМ-ВІДРОДЖЕННЯ».
Просимо мешканців міста врахувати тимчасові зміни та заздалегідь визначити оптимальний маршрут до найближчого укриття, до якого можна дістатися у разі сигналу повітряної тривоги.
Після завершення ремонту та відновлення роботи захисної споруди повідомимо додатково.
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Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.
Розпочали ремонт захисної споруди, що розташована за адресою: м.Луцьк, вул. Назарія Яремчука (Єршова), 11 (ТЦ «Глобус»). На період ремонтних робіт воно тимчасово не працюватиме.
На час проведення ремонту під час повітряної тривоги можна скористатися найближчими захисними спорудами:
вул. Захисників України, 47 – ОСББ «Гордіюк-47»;
просп. Соборності, 1А – ОСББ «Соборності, 1А»;
просп. Соборності, 1 – ОСББ «Соборності, 1»;
просп. Відродження, 53 – ОСББ «ДІМ-ВІДРОДЖЕННЯ».
Просимо мешканців міста врахувати тимчасові зміни та заздалегідь визначити оптимальний маршрут до найближчого укриття, до якого можна дістатися у разі сигналу повітряної тривоги.
Після завершення ремонту та відновлення роботи захисної споруди повідомимо додатково.
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