У Луцьку тимчасово закрили одне з укриттів

В обласному центрі Волині тимчасово не працюватиме укриття на вул. Назарія Яремчука, 11.Про це повідомили у Волинській облдержадміністрації.Розпочали ремонт захисної споруди, що розташована за адресою: м.Луцьк, вул. Назарія Яремчука (Єршова), 11 (ТЦ «Глобус»). На період ремонтних робіт воно тимчасово не працюватиме.На час проведення ремонту під час повітряної тривоги можна скористатися найближчими захисними спорудами:вул. Захисників України, 47 – ОСББ «Гордіюк-47»;просп. Соборності, 1А – ОСББ «Соборності, 1А»;просп. Соборності, 1 – ОСББ «Соборності, 1»;просп. Відродження, 53 – ОСББ «ДІМ-ВІДРОДЖЕННЯ».Просимо мешканців міста врахувати тимчасові зміни та заздалегідь визначити оптимальний маршрут до найближчого укриття, до якого можна дістатися у разі сигналу повітряної тривоги.Після завершення ремонту та відновлення роботи захисної споруди повідомимо додатково.