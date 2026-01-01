У перший тиждень осені на Волині очікуються дощі, грози та шквальний вітер
Сьогодні, 16:30
З 31 серпня по 5 вересня на Волині очікується нестійка погода. 1 вересня територію області перетинатиме холодний атмосферний фронт із заходу. Спостерігатимуться короткочасні дощі, грози, місцями шквали і посилення вітру до 15-20 м/с. Денна температура сягатиме 22-25°.
2 і 3 вересня Волинь буде знаходитись на периферії антициклону, що зумовить припинення опадів і незначне зниження температури повітря.
Температура вдень від +21° до +24°, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.
До кінця доби 31 серпня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +25° до +30°.
У вівторок, 1 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура в Луцьку вночі — 15-17°, вдень — 22-24°, по області — 15-17°, вдень — 22-24°.
У середу, 2 вересня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 20-25°.
У четвер, 3 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 19-24°.
4 і 6 вересня погоду області знову зумовлять атмосферні фронти, зазначила Світлана Дриганюк, тому очікуються невеликі дощі. У п'ятницю, 4 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 18-23°.
У суботу, 5 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 11-16°, вдень — 18-23°.
Довідково: Температура води в річці Стир — 19° тепла, в озері Світязь — 16° тепла.
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2 і 3 вересня Волинь буде знаходитись на периферії антициклону, що зумовить припинення опадів і незначне зниження температури повітря.
Температура вдень від +21° до +24°, розповіла Суспільному чергова синоптикиня обласного центру з гідрометеорології Світлана Дриганюк.
До кінця доби 31 серпня буде мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Денна температура повітря від +25° до +30°.
У вівторок, 1 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура в Луцьку вночі — 15-17°, вдень — 22-24°, по області — 15-17°, вдень — 22-24°.
У середу, 2 вересня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 20-25°.
У четвер, 3 вересня, прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 19-24°.
4 і 6 вересня погоду області знову зумовлять атмосферні фронти, зазначила Світлана Дриганюк, тому очікуються невеликі дощі. У п'ятницю, 4 вересня, очікується хмарна погода з проясненнями, часом йтиме невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 9-14°, вдень — 18-23°.
У суботу, 5 вересня, на Волині буде хмарно з проясненнями, пройде невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі — 11-16°, вдень — 18-23°.
Довідково: Температура води в річці Стир — 19° тепла, в озері Світязь — 16° тепла.
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