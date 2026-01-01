Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Кацавальського

Підтвердили загибель воїна з Волині Сергія Кацавальського
Віддав життя за Україну - Горохівська громада втратила ще одного Героя.

"Старший сержант - КАЦАВАЛЬСЬКИЙ Сергій, 1993 року народження, із села Уманці, захищав Україну на Харківському напрямку.

З 2013 року Сергій вступив на строкову службу в ЗСУ, а з 2014 року брав участь в антитерористичній операції на сході нашої держави.

З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну не вагаючись узяв зброю і став на захист своєї громади та Батьківщини.

Деякий час вважався безвісти зниклим.

Рідні жили надією, чекали звістки, продовжували вірити, що Сергій живий і одного дня повернеться додому.

Але дива не сталося… Сергій загинув, віддавши своє життя за Україну - 09 серпня 2026 року. Важко знайти слова, здатні передати біль від цієї втрати. Ще важче змиритися з тим, що очікування змінилося на скорботу, а надія — на невимовний біль.

Сьогодні ми схиляємо голови перед мужністю та жертовністю нашого Захисника. Він став на захист рідної землі й до останнього залишався вірним військовій присязі та Україні", - зазначають у громаді.

Про дату та місце поховання повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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