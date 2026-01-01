У Рівному пролунали вибухи: один поліцейський загинув

У Рівному пролунали вибухи: один поліцейський загинув
У центральній частині Рівного пролунали вибухи.

Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному.

Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.

На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.


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Теги: Рівне, вибухи
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