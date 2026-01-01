У Рівному пролунали вибухи: один поліцейський загинув





Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Рівненщини.



Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному.



Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.



На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У центральній частині Рівного пролунали вибухи.Інформацію підтвердили у пресслужбі поліції Рівненщини.Поліція працює на місці вибуху в адміністративній будівлі райвідділу у Рівному.Наразі відомо про одного загиблого поліцейського. Ще троє правоохоронців отримали поранення.На місці працюють усі екстрені служби. Правоохоронці встановлюють обставини та причини вибуху.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію