Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Яковинця





"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження. Жителя села Гряди.



Він визнаний загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині.



Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні громади.



Зазначається, що інформація щодо поховання буде згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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