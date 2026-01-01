Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Яковинця
Сьогодні, 18:02
Надійшла сумна звістка в Нововолинську громаду.
"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження. Жителя села Гряди.
Він визнаний загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині.
Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні громади.
Зазначається, що інформація щодо поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження. Жителя села Гряди.
Він визнаний загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині.
Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні громади.
Зазначається, що інформація щодо поховання буде згодом.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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