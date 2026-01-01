Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Яковинця

Експертиза ДНК підтвердила загибель воїна з Волині Олександра Яковинця
Надійшла сумна звістка в Нововолинську громаду.

"Експертиза ДНК підтвердила загибель нашого Захисника Олександра Яковинця, 1986 року народження. Жителя села Гряди.

Він визнаний загиблим 7 липня 2022 року на Луганщині.

Висловлюю найщиріші співчуття родині", - йдеться в повідомленні громади.

Зазначається, що інформація щодо поховання буде згодом.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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