1 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають початок нового навчального року – День знань. Вітаємо школярів, студентів, викладачів та вчителів з цим святом. І зичимо мудрості та наполегливості в житті й навчанні.День народження 1 вересня відзначає волинський історик та археолог, колишній завідувач кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки Михайло Кучинко.Цього дня також день народження у волинського журналіста та військового Сергія Крайвановича.Вітаємо усіх, у кого сьогодні свято й бажаємо Перемоги та усіх можливих особистих перемог!