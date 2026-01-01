Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО





Станом на 31 серпня перед в'їздом в митну зону на пункті пропуску «Устилуг» перебували 45 легкових автомобілів, розповіла речниця 6 Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, - повідомляє



З її слів, цей пункт пропуску є найпопулярнішим на Волині для перетину кордону, зокрема і легковим транспортом. Оскільки це найближча відстань до Варшави, його обирають в першу чергу.



«Враховуючи, що завершується літній туристичний сезон, маємо активізацію пасажиро-транспортного потоку. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд пропускаємо 11 тисяч осіб, то останніх 2 тижні оформляємо 13-14 тисяч в обох напрямках осіб», — каже Маргарита Вершиніна.



З її слів, протягом останніх двох тижнів в Україну люди більше в'їжджали, ніж виїжджали.



Водійка Дана Боженко везе дитину до польської школи, там нині проживає родина.



Водій вантажівки Роман Мельничук проїжджає кордон відповідно до електронної черги, але сьогодні, каже, вона затримується.



«Мене як реєструвало, це 3 дні тому, то черга мені була на 10-ту вечора, а вже 10 ранку. На 12 годин відкинуло», — каже водій.



Від початку доби станом на 16 годину 10 рейсових автобусів виїхали з України, 16 в'їхали, каже прикордонниця Маргарита Вершиніна.



«Маршрут Рівне-Варшава, в автобусі знаходяться 40 пасажирів. Я в черзі стою, в електронній черзі з 10 до 11 мене мають запустити», — говорить водій автобуса Володимир Шуба.



Від початку доби через пункт пропуску в Устилузі до України в'їхали 1600 осіб, виїхали 1300. Попри те, що більше людей в'їжджають — черг з польського боку немає, каже водій Олександр Ткачук.



«Ми їдемо з Грубешова, там черг взагалі немає. Пів години пройшли — дуже бистро», — говорить водій.



Зростання пасажиропотоку прикордонники фіксують протягом останніх двох тижнів, говорить речниця прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Упродовж цього тижня прогнозують зменшення черг.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Щодоби через пункт пропуску «Устилуг», що межує з Республікою Польща, в обох напрямках кордон перетинають орієнтовно 8 тисяч людей.Станом на 31 серпня перед в'їздом в митну зону на пункті пропуску «Устилуг» перебували 45 легкових автомобілів, розповіла речниця 6 Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, - повідомляє "Суспільне". З її слів, цей пункт пропуску є найпопулярнішим на Волині для перетину кордону, зокрема і легковим транспортом. Оскільки це найближча відстань до Варшави, його обирають в першу чергу.«Враховуючи, що завершується літній туристичний сезон, маємо активізацію пасажиро-транспортного потоку. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд пропускаємо 11 тисяч осіб, то останніх 2 тижні оформляємо 13-14 тисяч в обох напрямках осіб», — каже Маргарита Вершиніна.З її слів, протягом останніх двох тижнів в Україну люди більше в'їжджали, ніж виїжджали.Водійкавезе дитину до польської школи, там нині проживає родина.Водій вантажівкипроїжджає кордон відповідно до електронної черги, але сьогодні, каже, вона затримується.«Мене як реєструвало, це 3 дні тому, то черга мені була на 10-ту вечора, а вже 10 ранку. На 12 годин відкинуло», — каже водій.Від початку доби станом на 16 годину 10 рейсових автобусів виїхали з України, 16 в'їхали, каже прикордонниця Маргарита Вершиніна.«Маршрут Рівне-Варшава, в автобусі знаходяться 40 пасажирів. Я в черзі стою, в електронній черзі з 10 до 11 мене мають запустити», — говорить водій автобусаВід початку доби через пункт пропуску в Устилузі до України в'їхали 1600 осіб, виїхали 1300. Попри те, що більше людей в'їжджають — черг з польського боку немає, каже водій«Ми їдемо з Грубешова, там черг взагалі немає. Пів години пройшли — дуже бистро», — говорить водій.Зростання пасажиропотоку прикордонники фіксують протягом останніх двох тижнів, говорить речниця прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Упродовж цього тижня прогнозують зменшення черг.

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