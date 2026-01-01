Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО
Щодоби через пункт пропуску «Устилуг», що межує з Республікою Польща, в обох напрямках кордон перетинають орієнтовно 8 тисяч людей.

Станом на 31 серпня перед в'їздом в митну зону на пункті пропуску «Устилуг» перебували 45 легкових автомобілів, розповіла речниця 6 Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна, - повідомляє "Суспільне".

З її слів, цей пункт пропуску є найпопулярнішим на Волині для перетину кордону, зокрема і легковим транспортом. Оскільки це найближча відстань до Варшави, його обирають в першу чергу.
Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

«Враховуючи, що завершується літній туристичний сезон, маємо активізацію пасажиро-транспортного потоку. Якщо зазвичай у літній період ми в середньому на в'їзд та на виїзд пропускаємо 11 тисяч осіб, то останніх 2 тижні оформляємо 13-14 тисяч в обох напрямках осіб», — каже Маргарита Вершиніна.

З її слів, протягом останніх двох тижнів в Україну люди більше в'їжджали, ніж виїжджали.

Водійка Дана Боженко везе дитину до польської школи, там нині проживає родина.
Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

Водій вантажівки Роман Мельничук проїжджає кордон відповідно до електронної черги, але сьогодні, каже, вона затримується.

«Мене як реєструвало, це 3 дні тому, то черга мені була на 10-ту вечора, а вже 10 ранку. На 12 годин відкинуло», — каже водій.
Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

Від початку доби станом на 16 годину 10 рейсових автобусів виїхали з України, 16 в'їхали, каже прикордонниця Маргарита Вершиніна.

«Маршрут Рівне-Варшава, в автобусі знаходяться 40 пасажирів. Я в черзі стою, в електронній черзі з 10 до 11 мене мають запустити», — говорить водій автобуса Володимир Шуба.
Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

Від початку доби через пункт пропуску в Устилузі до України в'їхали 1600 осіб, виїхали 1300. Попри те, що більше людей в'їжджають — черг з польського боку немає, каже водій Олександр Ткачук.

«Ми їдемо з Грубешова, там черг взагалі немає. Пів години пройшли — дуже бистро», — говорить водій.
Люди їдуть на роботу, відпочинок, навчання: чи є черги на ПП «Устилуг». ВІДЕО

Зростання пасажиропотоку прикордонники фіксують протягом останніх двох тижнів, говорить речниця прикордонного загону Маргарита Вершиніна. Упродовж цього тижня прогнозують зменшення черг.


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Теги: Волинь, Устилуг, кордон, люди
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