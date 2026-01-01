На Волині при прокладанні водогону екскаватор викопав снаряд

На Волині під час копання траншеї для прокладання водогону екскаватор викопав снаряд.Про це повідомляють у КП "Володимирводоканал".Небезпечну знахідку 31 серпня розкопали під час робіт на вулиці Зимнівській у місті Володимирі."Екскаваторник копав траншею для нового водогону. На глибині понад метра ківш раптом зачепився за щось металеве. Коли підняв його, разом із землею на поверхні опинився снаряд, який, судячи з усього, пролежав у землі не один десяток років", - йдеться у дописі.Роботи одразу припинили та викликали поліцію і рятувальників Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області. Фахівці забрали небезпечну знахідку для подальшого знешкодження."Земля інколи зберігає дуже несподівані «сюрпризи». Добре, що цього разу все обійшлося без наслідків", - йдеться у дописі.