На Волині при прокладанні водогону екскаватор викопав снаряд
Сьогодні, 20:36
На Волині під час копання траншеї для прокладання водогону екскаватор викопав снаряд.
Про це повідомляють у КП "Володимирводоканал".
Небезпечну знахідку 31 серпня розкопали під час робіт на вулиці Зимнівській у місті Володимирі.
"Екскаваторник копав траншею для нового водогону. На глибині понад метра ківш раптом зачепився за щось металеве. Коли підняв його, разом із землею на поверхні опинився снаряд, який, судячи з усього, пролежав у землі не один десяток років", - йдеться у дописі.
Роботи одразу припинили та викликали поліцію і рятувальників Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області. Фахівці забрали небезпечну знахідку для подальшого знешкодження.
"Земля інколи зберігає дуже несподівані «сюрпризи». Добре, що цього разу все обійшлося без наслідків", - йдеться у дописі.
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Про це повідомляють у КП "Володимирводоканал".
Небезпечну знахідку 31 серпня розкопали під час робіт на вулиці Зимнівській у місті Володимирі.
"Екскаваторник копав траншею для нового водогону. На глибині понад метра ківш раптом зачепився за щось металеве. Коли підняв його, разом із землею на поверхні опинився снаряд, який, судячи з усього, пролежав у землі не один десяток років", - йдеться у дописі.
Роботи одразу припинили та викликали поліцію і рятувальників Володимирського районного управління ГУ ДСНС України у Волинській області. Фахівці забрали небезпечну знахідку для подальшого знешкодження.
"Земля інколи зберігає дуже несподівані «сюрпризи». Добре, що цього разу все обійшлося без наслідків", - йдеться у дописі.
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