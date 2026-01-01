Погода у Луцьку та на Волині: які прогнози синоптиків на вівторок, 1 вересня





Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Прогноз погоди на 1 вересня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинські синоптики розповіли, яка погода буде у вівторок, 1 вересня.Про це йдеться у дописі на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.Хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза. Вітер західний 7-12 м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24°.

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