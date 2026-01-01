У Луцькій громаді п'ять дитсадків прийматимуть дітей від 1 року





Перелік садочків формували на основі побажань батьків, розповів Віталій Бондар.



Згідно з нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування (наприклад, чи вміють діти ходити на горщик чи самостійно пересуватися) немає. Садочки готові приймати різних діток: як тих, хто вже сам себе обслуговує, так і тих, хто ще перебуває в підгузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп.



Оскільки однорічні діти потребують значно більшої уваги та особливого догляду, наразі триває процес підготовки відповідних фахівців для роботи у таких групах. Орієнтовно запрацювати вони мають з вересня, і батьки уже пишуть заяви на приймання дітей.



Батькам необхідно надати керівнику закладу:



заяву від одного з батьків;



копію свідоцтва про народження дитини;



медичну довідку встановленого зразка (видану лікарем).



Перші результати та відгуки від керівників і батьків щодо цього стартового проєкту очікують побачити приблизно через пів року.



Довідка: Відповідно до нового Закону України «Про дошкільну освіту», діти від 1 року мають повне законне право відвідувати заклади дошкільної освіти (ясла). Реформа офіційно дозволяє створювати ясельні групи для малюків раннього віку — від 3 місяців до 3 років. Відкриття таких груп залежить від рішень і ресурсів конкретної місцевої громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Групи для малюків від 1 року будуть відкриті у закладах дошкільної освіти № 1, 24, 29, 30 та 50. Наявність таких груп є вимогою чинного законодавства.Перелік садочків формували на основі побажань батьків, розповів misto.media директор департаменту освіти Луцької міськрадиЗгідно з нормативами, у таких групах має бути до 15 дітей. Жорстких вимог щодо навичок самообслуговування (наприклад, чи вміють діти ходити на горщик чи самостійно пересуватися) немає. Садочки готові приймати різних діток: як тих, хто вже сам себе обслуговує, так і тих, хто ще перебуває в підгузках або має певні труднощі під час ходіння. Також передбачено відкриття інклюзивних та спеціальних груп.Оскільки однорічні діти потребують значно більшої уваги та особливого догляду, наразі триває процес підготовки відповідних фахівців для роботи у таких групах. Орієнтовно запрацювати вони мають з вересня, і батьки уже пишуть заяви на приймання дітей.Батькам необхідно надати керівнику закладу:заяву від одного з батьків;копію свідоцтва про народження дитини;медичну довідку встановленого зразка (видану лікарем).Перші результати та відгуки від керівників і батьків щодо цього стартового проєкту очікують побачити приблизно через пів року.Довідка: Відповідно до нового Закону України «Про дошкільну освіту», діти від 1 року мають повне законне право відвідувати заклади дошкільної освіти (ясла). Реформа офіційно дозволяє створювати ясельні групи для малюків раннього віку — від 3 місяців до 3 років. Відкриття таких груп залежить від рішень і ресурсів конкретної місцевої громади.

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