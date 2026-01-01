Відбулася урочиста посвята: студентами ЛНТУ стали 4000 тисячі першокурсників. ФОТО

У Луцькому національному технічному університеті відбулась урочиста посвята першокурсників в студенти.Про це повідомляють у Луцькій міській раді.Цьогоріч лави вишу поповнили 4000 першокурсників. Для них починається новий етап життя: час навчання, розвитку, нових можливостей і планів на майбутнє.Завітали на урочистість привітати студентів з початком нового етапу почесні гості: представники наглядової ради, в. о. Начальника Волинської ОВА, секретар Луцької міської ради, заступник голови обласної ради, представниця Уповноваженого ВРУ з прав людини у Волинській області, начальник обласного управління освіти, представники духовенства.Перед початком урочистостей, хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих захисників, які віддали життя за Україну.Додав урочистості виступ оркестру військової частини 1141 Національної гвардії України м. Луцька.Митрополит Луцький та Волинськийблагословив студентів на навчання і окропив студентів свяченою водою.Ректор університетупривітала першокурсників в лавах ЛНТУ і подякувала за вибір навчального закладу. За словами ректорки, до університету цьогоріч вступило 4000 студентів.«Ми несемо велику відповідальність, щоб не підвести вас, ваших батьків, ваші надії. Обіцяю від себе, адміністрації, деканів, професорсько-викладацького складу, що ми не підведемо.Ми стаємо дуже серйозним осередком вищої освіти України. Серед технічних закладів освіти, четвертий рік поспіль ЛНТУ займає третю позицію за кількістю студентів. Це наша гордість й те, що нас мотивує і стимулює на розвиток разом з вами», – зазначила ректор у вітальному слові.Також Ірина Вахович повідомила, що в університеті крім навчання, для студентів діятимуть інтерактивні гуртки, діти будуть забезпечені комплексним розвитком й матимуть можливості зацікавленості в різних напрямах свого становлення.Вітальне слово мали й почесні гості, які з гордістю заявили, що свого часу також були студентами Луцького національного технічного університету.«Щиро пишаюся бути тут, щиро пишаюсь, що сьогодні чотири тисячі студентів обрали ЛНТУ і щиро пишаюсь тим, що я випускник ЛНТУ», – сказав у вітальному словіСекретар міської ради відзначив розвиток університету за останні п’ять років та прогресивні зміни, що відбулись у виші.«Не знаю, де б я хотів зараз бути: чи стояти тут на цій сцені, чи бути першокурсником. Адже у вас починається найкращий час. Насолоджуйтеся цим! Бажаю кожному успіху! Вірю в кожного з вас і в те, що ми з вами незабаром розпочнемо відбудову України», – звернувся до першокурсників Андрій Разумовський.У межах заходу відбулось представлення кожного факультету університету.Після урочистої частини гостей заходу частували кулішем, на території діяли фудкорт, артлокації та інтерактиви від факультетів.