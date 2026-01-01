Смертельний вибух у Рівному: повідомили деталі трагедії

Смертельний вибух у Рівному: повідомили деталі трагедії
У Рівному стався вибух у райвідділі поліції. Під час виконання службових обов'язків загинув вибухотехнік.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Вибух на території адміністративної будівлі райвідділу поліції у Рівному стався під час виконання службових обов’язків працівниками вибухотехнічної служби, повідомили в регіональному управлінні поліції.

Там уточнили, що вибух стався 31 серпня близько 15:30.

«Унаслідок детонації один фахівець УВТС загинув, ще троє поліцейських цього ж підрозділу отримали травми. За фактом події Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за статтею 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів – ред.)», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що встановлюють усі обставини і причини вибуху.

Загиблим внаслідок вибуху є вибухотехнік поліції Рівненщини 47-річний підполковник поліції Микола Омельчук.

«Понад 25 років свого життя Микола Омельчук присвятив служінню Україні, захисту людей і надзвичайно небезпечній справі вибухотехніка… Упродовж багатьох років він виконував найскладніші й найнебезпечніші завдання із виявлення і знешкодження вибухонебезпечних предметів, ризикуючи власним життям заради безпеки інших. Так, у складі зведеного загону вибухотехніків НПУ Микола Омельчук чотири рази розміновував деокуповані території України», – повідомили у поліції.

У загиблого поліцейського залишилися дружина, дві дочки – 21 та 17 років, а також 5-річний син.

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Теги: Рівне, загибель, вибух, поліція
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