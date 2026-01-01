Як у луцькому ліцеї зустріли свято першого дзвоника





Про це розповів директор ліцею Валерій Півницький.







На першу шкільну лінійку до ліцею №5 привів доньку-першокласницю військовослужбовець Дмитро Гордіюк. Через службу, з його слів, не завжди може бути поруч, тому такі моменти для нього є особливо цінними.



Дмитро — нацгвардієць, який на війні з перших днів. Зараз разом із побратимами перебуває на Донецькому напрямку. Додому приїхав на два дні.



«Два рази на рік я тільки буваю — все дружина. Я можу по телефону тільки поговорити. Щоб було як мінімум тихо їм тут, а там я думаю вчитися буде, ходила вже в маленьку школу, думаю, що в неї все вийде. Виросла дуже швидко, я її майже не бачу», — зазначив військовий.



Першокласниця Мілана Гордіюк розповіла, що до занять у школі готова: має книжки, канцелярію, одяг, взуття і все необхідне.



«— З яким настроєм сьогодні прийшла? З веселим. — Рано встала? Так. — І що в першу чергу зробила? Трошки полежала, потім іграшки пожмякала, а потім в телефоні. — А снідала? Ні, я тільки випила молочний коктейль. — Іграшки будеш брати до школи? Ні. — Чому? Бо я вже виросла».



Мама другокласниці Марина Шмідт привела доньку Мілану на свято першого дзвоника. Сім'я евакуювалася до Луцька з окупованої території в Запорізькій області.



«Хвилювання є, звісно, тому що у нас перший клас важкий був. Самі ми переселенці, тут живемо вже чотири роки, все добре. Дитина задоволена, дуже любить нові знайомства», — розповіла жінка.



Вчителька початкових класів Тетяна Толосюк розповіла, що цього року в перший клас набрали 27 учнів.



«Раді від того, що ці дітки є, вони залишилися в Україні і ми маємо можливість їх навчати любові до рідного слова, до рідної мови», — зазначила освітянка.



Для Вероніки Жданюк, Ангеліни Бурко і Владислави Коновал — це останнє свято першого дзвоника в рідній школі. Одинадцятикласниці кажуть: прийшли на 1 вересня з позитивними емоціями.



«Я вже так і не згадаю свій перший клас, тільки по фото.Найбільше пригадую початкову школу, екскурсії, перерви, як з друзями гралися і не думали, що так швидко станемо одинадцятикласниками і будемо готуватися до екзаменів і що це наше останнє перше вересня», — сказала Ангеліна Бурко.



Зі слів директора Луцького ліцею №5 Валерія Півницького, орієнтовно 70 учнів перебувають дистанційно і навчаються дистанційно.



«Попередні роки ми не відчували зменшення, а цього року – так, але кількість дітей, в цілому, по школі зросла на 15 дітей. Є внутрішньо переміщені особи. Функціонує у нас укриття, яке нараховує 420 місць, у нас двозмінне навчання. То вистачає, щоб діткам почуватися безпечно», — сказав керівник школи.



На Волині в новому навчальному році 2026-2027, зазначив начальник обласного управління освіти і науки облдержадміністрації Роман Поліщук, за парти сядуть орієнтовно 125 тисяч учнів, із яких майже 10 тисяч — першокласники.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому ліцеї №5 цьогоріч навчатимуться 935 школярів, з них 79 — першокласники. Впродовж останніх 10 років чисельність шкільного колективу збільшилася на 200 учнів.Про це розповів директор ліцею Суспільне побувало на святі першого дзвоника в навчальному закладі та поспілкувалося з учнями, батьками і вчителями.На першу шкільну лінійку до ліцею №5 привів доньку-першокласницю військовослужбовець. Через службу, з його слів, не завжди може бути поруч, тому такі моменти для нього є особливо цінними.Дмитро — нацгвардієць, який на війні з перших днів. Зараз разом із побратимами перебуває на Донецькому напрямку. Додому приїхав на два дні.«Два рази на рік я тільки буваю — все дружина. Я можу по телефону тільки поговорити. Щоб було як мінімум тихо їм тут, а там я думаю вчитися буде, ходила вже в маленьку школу, думаю, що в неї все вийде. Виросла дуже швидко, я її майже не бачу», — зазначив військовий.Першокласницярозповіла, що до занять у школі готова: має книжки, канцелярію, одяг, взуття і все необхідне.«— З яким настроєм сьогодні прийшла? З веселим. — Рано встала? Так. — І що в першу чергу зробила? Трошки полежала, потім іграшки пожмякала, а потім в телефоні. — А снідала? Ні, я тільки випила молочний коктейль. — Іграшки будеш брати до школи? Ні. — Чому? Бо я вже виросла».Мама другокласниціпривела доньку Мілану на свято першого дзвоника. Сім'я евакуювалася до Луцька з окупованої території в Запорізькій області.«Хвилювання є, звісно, тому що у нас перший клас важкий був. Самі ми переселенці, тут живемо вже чотири роки, все добре. Дитина задоволена, дуже любить нові знайомства», — розповіла жінка.Вчителька початкових класіврозповіла, що цього року в перший клас набрали 27 учнів.«Раді від того, що ці дітки є, вони залишилися в Україні і ми маємо можливість їх навчати любові до рідного слова, до рідної мови», — зазначила освітянка.Для— це останнє свято першого дзвоника в рідній школі. Одинадцятикласниці кажуть: прийшли на 1 вересня з позитивними емоціями.«Я вже так і не згадаю свій перший клас, тільки по фото.Найбільше пригадую початкову школу, екскурсії, перерви, як з друзями гралися і не думали, що так швидко станемо одинадцятикласниками і будемо готуватися до екзаменів і що це наше останнє перше вересня», — сказала Ангеліна Бурко.Зі слів директора Луцького ліцею №5 Валерія Півницького, орієнтовно 70 учнів перебувають дистанційно і навчаються дистанційно.«Попередні роки ми не відчували зменшення, а цього року – так, але кількість дітей, в цілому, по школі зросла на 15 дітей. Є внутрішньо переміщені особи. Функціонує у нас укриття, яке нараховує 420 місць, у нас двозмінне навчання. То вистачає, щоб діткам почуватися безпечно», — сказав керівник школи.На Волині в новому навчальному році 2026-2027, зазначив начальник обласного управління освіти і науки облдержадміністрації, за парти сядуть орієнтовно 125 тисяч учнів, із яких майже 10 тисяч — першокласники.

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