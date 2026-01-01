На Волині судитимуть двох «гастролерів», які грабували автомобілі

Шкода потерпілим на майже 900 тисяч гривень - на Волині за крадіжки судять двох «гастролерів».Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали в місті Луцьк гроші, залишені власниками в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів за допомогою спеціального електронного пристрою.Розмір майнової шкоди, завданої ними потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень.В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблене посвідчення особи Латвійської Республіки, відтак йому інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 309, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).Обвинувачені перебувають під вартою.