На Волині судитимуть двох «гастролерів», які грабували автомобілі

На Волині судитимуть двох «гастролерів», які грабували автомобілі
Шкода потерпілим на майже 900 тисяч гривень - на Волині за крадіжки судять двох «гастролерів».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).

Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали в місті Луцьк гроші, залишені власниками в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів за допомогою спеціального електронного пристрою.

Розмір майнової шкоди, завданої ними потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень.

В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблене посвідчення особи Латвійської Республіки, відтак йому інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 309, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).

Обвинувачені перебувають під вартою.

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Теги: гастролери, крадіжки, Волинь, прокуратура
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