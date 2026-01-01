На Волині судитимуть двох «гастролерів», які грабували автомобілі
Сьогодні, 16:48
Шкода потерпілим на майже 900 тисяч гривень - на Волині за крадіжки судять двох «гастролерів».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали в місті Луцьк гроші, залишені власниками в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів за допомогою спеціального електронного пристрою.
Розмір майнової шкоди, завданої ними потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень.
В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблене посвідчення особи Латвійської Республіки, відтак йому інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 309, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Обвинувачені перебувають під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно громадянина Грузії та жителя Харківської області за фактом вчинення крадіжок, поєднаних із проникненням у сховище, в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України).
Встановлено, що у лютому 2026 року чоловіки викрадали в місті Луцьк гроші, залишені власниками в автомобілях, відкриваючи двері транспортних засобів за допомогою спеціального електронного пристрою.
Розмір майнової шкоди, завданої ними потерпілим, становить майже 900 тисяч гривень.
В одного зі спільників правоохоронці вилучили також канабіс та підроблене посвідчення особи Латвійської Республіки, відтак йому інкримінують незаконне придбання і зберігання наркотичного засобу без мети збуту та придбання і використання підробленого офіційного документа (ч. 1 ст. 309, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України).
Обвинувачені перебувають під вартою.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка – серед претендентів на посаду детектива НАБУ
Сьогодні, 17:10
На Волині судитимуть двох «гастролерів», які грабували автомобілі
Сьогодні, 16:48
Як у луцькому ліцеї зустріли свято першого дзвоника
Сьогодні, 16:26
Лучанин отримав 4 роки тюрми за напад на працівника ТЦК з ножем
Сьогодні, 15:59
Від 39°С до 5°С тепла: температурні рекорди серпня на Волині
Сьогодні, 15:02