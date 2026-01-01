Від 39°С до 5°С тепла: температурні рекорди серпня на Волині





Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології 1 вересня, пише



У серпні було чотири температурних рекорди — 1, 4, 5 та 6 серпня, тоді зафіксували максимальну температуру повітря для конкретного дня в Луцьку. В Маневичах, Ковелі та Володимирі були повністю оновлені абсолютні максимуми температури повітря за всі роки спостережень.



Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 5-7°С тепла.



Найтепліше було 5-6 серпня — максимальна температура повітря становила 37-39°С тепла.



Опадів по області випало від 17 до 33 мм (26-52% місячної норми).



Температурні рекорди літа 2026

Напочатку серпня у Луцьк та на Волинь прийшло жарке повітря з північних районів Африки. Синоптики прогнозуюь спеку до середени наступного тижня.



27 червня температура повітря у Луцьку побила рекорд, який тримався пів століття. Метеорологи зафіксували +33,5°С. Попереднє рекордне значення для цього дня було в 1961 році, тоді було +32,8°С.



28 червня синоптики оголосили, що зафіксували в обласному центрі Волині абсолютний максимум температури повітря за усі роки спостережень — +36,7°С.



Вже наступного дня, 29 червня, абсолютний температурний максимум окрім Луцька також зафіксували у Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимирі та у Світязі.



1 липня у Луцьку також фіксували температурний рекорд, стовпчики термометрів у Луцьку показали +35,3°С. Наступний рекорд стався в перший день серпня — у Луцьку було +34,8°С.



У вівторок, 4 серпня, синоптики у Луцьку зафіксували +36,1°С, що теж стало рекордом. Наступного дня, 5 серпня був ще один рекорд — +39,0°С.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними спостережень метеостанцій області, середньомісячна температура в серпні на Волині склала +20,2°С, що вище кліматичної норми на 1,3°С.Про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології 1 вересня, пише Суспільне У серпні було чотири температурних рекорди — 1, 4, 5 та 6 серпня, тоді зафіксували максимальну температуру повітря для конкретного дня в Луцьку. В Маневичах, Ковелі та Володимирі були повністю оновлені абсолютні максимуми температури повітря за всі роки спостережень.Найхолодніше було 25 серпня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 5-7°С тепла.Найтепліше було 5-6 серпня — максимальна температура повітря становила 37-39°С тепла.Опадів по області випало від 17 до 33 мм (26-52% місячної норми).Температурні рекорди літа 2026Напочатку серпня у Луцьк та на Волинь прийшло жарке повітря з північних районів Африки. Синоптики прогнозуюь спеку до середени наступного тижня.27 червня температура повітря у Луцьку побила рекорд, який тримався пів століття. Метеорологи зафіксували +33,5°С. Попереднє рекордне значення для цього дня було в 1961 році, тоді було +32,8°С.28 червня синоптики оголосили, що зафіксували в обласному центрі Волині абсолютний максимум температури повітря за усі роки спостережень — +36,7°С.Вже наступного дня, 29 червня, абсолютний температурний максимум окрім Луцька також зафіксували у Ковелі, Маневичах, Любешеві, Володимирі та у Світязі.1 липня у Луцьку також фіксували температурний рекорд, стовпчики термометрів у Луцьку показали +35,3°С. Наступний рекорд стався в перший день серпня — у Луцьку було +34,8°С.У вівторок, 4 серпня, синоптики у Луцьку зафіксували +36,1°С, що теж стало рекордом. Наступного дня, 5 серпня був ще один рекорд — +39,0°С.

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