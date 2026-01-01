Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Ігоря Приходая
Сьогодні, 14:50
У Копачівській громаді зі скорботою повідомили про загибель захисника України із села Кременець.
Про це пише Наш Край Медіа.
"Розвідник-радіотелефоніст військової частини А7400, ПРИХОДАЙ Ігор Анатолійович, 02.04.2002 року народження, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар’їно Курської області рф.
Солдат Ігор Приходай, виконуючи обов’язки військової служби, отримав поранення, несумісні з життям, та до цього часу вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником.
Зазначається, що про прибуття кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це пише Наш Край Медіа.
"Розвідник-радіотелефоніст військової частини А7400, ПРИХОДАЙ Ігор Анатолійович, 02.04.2002 року народження, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар’їно Курської області рф.
Солдат Ігор Приходай, виконуючи обов’язки військової служби, отримав поранення, несумісні з життям, та до цього часу вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.
У громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником.
Зазначається, що про прибуття кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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