Підтвердили загибель 22-річного воїна з Волині Ігоря Приходая

У Копачівській громаді зі скорботою повідомили про загибель захисника України із села Кременець.Про це пише Наш Край Медіа."Розвідник-радіотелефоніст військової частини А7400,, 02.04.2002 року народження, мужньо виконуючи військовий обов’язок у бою за Україну, її свободу та незалежність, загинув 14 грудня 2024 року в районі населеного пункту Дар’їно Курської області рф.Солдат Ігор Приходай, виконуючи обов’язки військової служби, отримав поранення, несумісні з життям, та до цього часу вважався зниклим безвісти", - йдеться в повідомленні.У громаді оголошено триденну жалобу за загиблим захисником.Зазначається, що про прибуття кортежу та чин поховання буде повідомлено додатково.