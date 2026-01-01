На Сумщині загинув воїн з Волині Павло Манюхін

На війні загинув 44-річний захисникз Рожища.Про це повідомили у міській раді."Захищаючи Україну від російської агресії, загинуввійськовослужбовець Павло Борисович Манюхін, 12.07.1982 року народження.Рожищанин Павло Манюхін служив кулеметником у 71-шій окремійаеромобільній бригаді.Захисник загинув 27 серпня 2026 року під час виконаннябойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Мала Корчаківка Сумського району Сумської області.Павло Манюхін до останнього залишався вірним військовійприсязі та виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну", - йдеться в повідомленні.Траур за загиблим воїном триватиме з 1 по 3 вересня 2026року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.Зазначається, що про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.