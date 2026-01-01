На Сумщині загинув воїн з Волині Павло Манюхін

На Сумщині загинув воїн з Волині Павло Манюхін
На війні загинув 44-річний захисник Павло Манюхін з Рожища.

Про це повідомили у міській раді.

"Захищаючи Україну від російської агресії, загинув
військовослужбовець Павло Борисович Манюхін, 12.07.1982 року народження.

Рожищанин Павло Манюхін служив кулеметником у 71-шій окремій
аеромобільній бригаді.

Захисник загинув 27 серпня 2026 року під час виконання
бойового завдання із захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі села Мала Корчаківка Сумського району Сумської області.

Павло Манюхін до останнього залишався вірним військовій
присязі та виконував свій військовий обов’язок, захищаючи Україну", - йдеться в повідомленні.

Траур за загиблим воїном триватиме з 1 по 3 вересня 2026
року включно та в день поховання. У цей період у громаді будуть приспущені Державні Прапори України на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій.

Зазначається, що про дату, час зустрічі тіла загиблого воїна та чин похорону повідомлять додатково.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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