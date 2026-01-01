Через детонацію боєприпасу: у ДБР назвали попередню причину вибуху у Рівному
Сьогодні, 12:09
Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом вибуху в одному із відділень поліції Рівного, унаслідок якого загинув один із правоохоронців, ще троє дістали поранення.
Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Вибух пролунав 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції. Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх госпіталізовано.
За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин.
Працівники ДБР одразу після події розпочали невідкладні слідчі дії. Наразі вже завершено огляд місця події, вилучено уламки, службову документацію, триває допит свідків, призначено низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху.
Попередня кваліфікація правопорушення: недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.
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Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.
Вибух пролунав 31 серпня 2026 року близько 15:30 у внутрішньому дворі відділення поліції № 1 Рівненського районного управління поліції. Внаслідок детонації загинув заступник начальника управління. Тяжкі травми також отримали керівник одного з управлінь, інший заступник та інспектор одного з відділів. Наразі їх госпіталізовано.
За попередньою інформацією, на території установи міг здетонувати один із боєприпасів через порушення правил безпечного зберігання вибухонебезпечних речовин.
Працівники ДБР одразу після події розпочали невідкладні слідчі дії. Наразі вже завершено огляд місця події, вилучено уламки, службову документацію, триває допит свідків, призначено низку експертиз для встановлення обставин та причин вибуху.
Попередня кваліфікація правопорушення: недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів (ст. 264 КК України).
Процесуальне керівництво здійснює Рівненська обласна прокуратура.
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