На Волині в аварію потрапив шкільний автобус: у салоні перебувало 18 людей
Сьогодні, 11:00
На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю шкільного автобуса.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась у Луцькому районі, біля Берестечка, 1 вересня, вранці.
За попередньою інформацією, на повороті відбулось зіткнення шкільного автобуса «Богдан» та «Сіtroen Berlingo» Укрпошти. В автобусі перебувало четверо 16-річних осіб та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх отримали ушкодження, перебувають на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, обставини встановлюються.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Аварія трапилась у Луцькому районі, біля Берестечка, 1 вересня, вранці.
За попередньою інформацією, на повороті відбулось зіткнення шкільного автобуса «Богдан» та «Сіtroen Berlingo» Укрпошти. В автобусі перебувало четверо 16-річних осіб та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх отримали ушкодження, перебувають на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, обставини встановлюються.
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