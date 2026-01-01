На Волині в аварію потрапив шкільний автобус: у салоні перебувало 18 людей

На Волині в аварію потрапив шкільний автобус: у салоні перебувало 18 людей
На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю шкільного автобуса.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Аварія трапилась у Луцькому районі, біля Берестечка, 1 вересня, вранці.

За попередньою інформацією, на повороті відбулось зіткнення шкільного автобуса «Богдан» та «Сіtroen Berlingo» Укрпошти. В автобусі перебувало четверо 16-річних осіб та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх отримали ушкодження, перебувають на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.

На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, обставини встановлюються.


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Теги: Волинь, ДТП
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