На Волині в аварію потрапив шкільний автобус: у салоні перебувало 18 людей





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Аварія трапилась у Луцькому районі, біля Берестечка, 1 вересня, вранці.



За попередньою інформацією, на повороті відбулось зіткнення шкільного автобуса «Богдан» та «Сіtroen Berlingo» Укрпошти. В автобусі перебувало четверо 16-річних осіб та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх отримали ушкодження, перебувають на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.



На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, обставини встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині поліцейські встановлюють обставини ДТП за участю шкільного автобуса.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Аварія трапилась у Луцькому районі, біля Берестечка, 1 вересня, вранці.За попередньою інформацією, на повороті відбулось зіткнення шкільного автобуса «Богдан» та «Сіtroen Berlingo» Укрпошти. В автобусі перебувало четверо 16-річних осіб та двоє дорослих. Двоє неповнолітніх отримали ушкодження, перебувають на обстеженні. Інші учасники ДТП не постраждали.На місці працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд місця події, обставини встановлюються.

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