Є туристи з Вінниці, Ковеля та Полтави: як проходить оксамитовий сезон на Світязі. ВІДЕО





Як розповіла Надія Положевець, яка пече пампухи понад 10 років, нині місцеві господині щодня розкладають столи з пампухами. З її слів, сезоном задоволена, проте літо 2025 року вважає вдалішим.



«Сезон я не можу сказати, що був невдалий. Сезон був вдалий! Пончиків продавали багато кожний день. Але порівняти з тим літом, то мені здається, що той був кращий сезон, попередній. Мені здається, що конкуренція — багато пончиків дуже. Вишня, вишня в шоколаді, чорниця», — сказала жінка.



«Є погода, тому можна ще їхати на Світязь», — говорить ковельчанин Юрій Панасюк, який приїхав на відпочинок наприкінці літа разом із дівчиною Анастасією з Вінниці.



«Це, мабуть, третій раз, мені недалеко їхати. На Світязі класно. Це альтернатива Чорному морю, можна так сказати. Якраз останні дні відпустки. Я завжди беру в серпні. До речі, саме класно, що зараз небагато людей — це дуже круто, бо коли жарко було, тут стільки було народу, що капець!» — сказав чоловік.



Катамарани з озера ще не забирали, бунгало — місцеві кафе біля пляжу — працюють, розповіла туристка Світлана Хоменко з Полтави, яка вперше приїхала на Шаччину.



Найважливішими для відпочинку, з її слів, є тиша і краса.



«Приїхала з чоловіком і трьома дітками. Тут зараз найспокійніше, тихо, для дітей дуже чудово — природа, озеро. Все що потрібно для дітей, для їхнього відпочинку, дл перезавантаження перед новим навчальним роком. У чоловіка відпустка підійшла, раніше не мали змоги, а от зараз саме час», — зазначила жінка.



Зі слів продавчині сувенірів на ринку в селі Світязь Вероніки Носуліч, цього літа було більше туристів, проте зараз людей майже немає.



«Це вже останній тиждень серпня, ще працюємо кілька днів і будемо закриватися. Я не можу сказати, що було невдале, але не можу сказати, що було вдале. Були такі дні, що людей було прям напливами-напливами, а були такі дні, що ми просто сиділи. Цього сезону було і більше покупок, і більше людей», — каже волинянка.



Складним було літо для власників закладів харчування, і зараз туристичний сезон завершили, розповіла власниця одного з місцевих кафе Віра Капська.



«Цей сезон був кращий як минулий, було багато дуже людей, було дуже жарко, але було й тяжче, тому що жара велика було. Минулий рік був легший. Погода 34, а то й 37, а біля печі, цілих 207. Було дуже складно. Вже працівники розʼїхалися», — каже жінка.



Цьогоріч відвідувачів Шацьких озер було більше, ніж у 2025 році. Найвідвідуванішими локаціями були озера Світязь і Пісочне, розповів начальник відділу рекреації Щацького національного природного парку Тарас Юрчук. За офіційними підрахунками торік понад 200 тисяч людей відвідали Шацький нацпарк, а цього року підрахунок триває.



«Надходження від сплати за вʼїзд на територію Шацького національного парку склали понад 1,5 млн грн. Значна частка цих коштів була спрямована на збір та вивіз твердих побутових відходів, а також на обслуговування біотуалетів на центральному пляжі озера Світязь. Видатки на виконання цих робіт склали понад 1 млн гр», — сказав посадовець.



Цього літа з Шацької громади вивезли орієнтовно 11 тисяч кубів сміття, зазначив директор комунального підприємства «Добробут» Анатолій Стрункін. З його слів, сезон 2026 року такий, як і торік.



«Кількість сміття в нас не збільшилась, а майже була одинакова. Ведеться облік вивозу сміття кожен день. Було задіяно в літній період 2 сміттєвози. На 2027 рік ми вже плануємо закупити третій, тобто ми вже бачимо по обʼємах, що 2 сміттєвоза нам не вистачає», — зазначив комунальник.



Цьогорічний туристичний сезон у Шацькій громаді відбувся на «2+» через ситуацію зі сплатою податків, розповів секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук.



З його слів, туристичний збір за 2026 рік підраховують, натомість торік він склав 700 тисяч гривень. Богдан Тимошук прогнозує зменшення надходжень до бюджету громади. Каже: за червень цього року туристичний збір утричі менший, ніж за аналогічний місяць попереднього року.



«Бізнес не чує громаду, бачить тільки власний заробіток. Сьогодні стоїть питання підготовки до опалювального сезону: закупівля торфобрикету, паливно-мастильних матеріалів, солі для підсипання снігу. Потім будуть люди ображатися, що десь дорога не почищена. Сьогодні не можу мати ті надходження, бо бізнес попрацював, заробив і закрив свій бізнес, не сплативши податки», — каже посадовець.



Довідково: За січень-липень 2026 року місцеві бюджети на Волині отримали 3 мільйони 196 тисяч гривень туристичного збору. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після завершення офіційного літного купального сезону туристичний сезон на Шацьких озерах продовжується. Станом на 1 вересня сезонні заклади зачиняються, сувенірні лавки не працюють, проте відпочивальники є.Як розповіла Суспільному господиня з села Світязь, яка пече пампухи понад 10 років, нині місцеві господині щодня розкладають столи з пампухами. З її слів, сезоном задоволена, проте літо 2025 року вважає вдалішим.«Сезон я не можу сказати, що був невдалий. Сезон був вдалий! Пончиків продавали багато кожний день. Але порівняти з тим літом, то мені здається, що той був кращий сезон, попередній. Мені здається, що конкуренція — багато пончиків дуже. Вишня, вишня в шоколаді, чорниця», — сказала жінка.«Є погода, тому можна ще їхати на Світязь», — говорить ковельчанин, який приїхав на відпочинок наприкінці літа разом із дівчиноюз Вінниці.«Це, мабуть, третій раз, мені недалеко їхати. На Світязі класно. Це альтернатива Чорному морю, можна так сказати. Якраз останні дні відпустки. Я завжди беру в серпні. До речі, саме класно, що зараз небагато людей — це дуже круто, бо коли жарко було, тут стільки було народу, що капець!» — сказав чоловік.Катамарани з озера ще не забирали, бунгало — місцеві кафе біля пляжу — працюють, розповіла туристказ Полтави, яка вперше приїхала на Шаччину.Найважливішими для відпочинку, з її слів, є тиша і краса.«Приїхала з чоловіком і трьома дітками. Тут зараз найспокійніше, тихо, для дітей дуже чудово — природа, озеро. Все що потрібно для дітей, для їхнього відпочинку, дл перезавантаження перед новим навчальним роком. У чоловіка відпустка підійшла, раніше не мали змоги, а от зараз саме час», — зазначила жінка.Зі слів продавчині сувенірів на ринку в селі Світязь, цього літа було більше туристів, проте зараз людей майже немає.«Це вже останній тиждень серпня, ще працюємо кілька днів і будемо закриватися. Я не можу сказати, що було невдале, але не можу сказати, що було вдале. Були такі дні, що людей було прям напливами-напливами, а були такі дні, що ми просто сиділи. Цього сезону було і більше покупок, і більше людей», — каже волинянка.Складним було літо для власників закладів харчування, і зараз туристичний сезон завершили, розповіла власниця одного з місцевих кафе«Цей сезон був кращий як минулий, було багато дуже людей, було дуже жарко, але було й тяжче, тому що жара велика було. Минулий рік був легший. Погода 34, а то й 37, а біля печі, цілих 207. Було дуже складно. Вже працівники розʼїхалися», — каже жінка.Цьогоріч відвідувачів Шацьких озер було більше, ніж у 2025 році. Найвідвідуванішими локаціями були озера Світязь і Пісочне, розповів начальник відділу рекреації Щацького національного природного парку. За офіційними підрахунками торік понад 200 тисяч людей відвідали Шацький нацпарк, а цього року підрахунок триває.«Надходження від сплати за вʼїзд на територію Шацького національного парку склали понад 1,5 млн грн. Значна частка цих коштів була спрямована на збір та вивіз твердих побутових відходів, а також на обслуговування біотуалетів на центральному пляжі озера Світязь. Видатки на виконання цих робіт склали понад 1 млн гр», — сказав посадовець.Цього літа з Шацької громади вивезли орієнтовно 11 тисяч кубів сміття, зазначив директор комунального підприємства «Добробут». З його слів, сезон 2026 року такий, як і торік.«Кількість сміття в нас не збільшилась, а майже була одинакова. Ведеться облік вивозу сміття кожен день. Було задіяно в літній період 2 сміттєвози. На 2027 рік ми вже плануємо закупити третій, тобто ми вже бачимо по обʼємах, що 2 сміттєвоза нам не вистачає», — зазначив комунальник.Цьогорічний туристичний сезон у Шацькій громаді відбувся на «2+» через ситуацію зі сплатою податків, розповів секретар Шацької селищної радиЗ його слів, туристичний збір за 2026 рік підраховують, натомість торік він склав 700 тисяч гривень. Богдан Тимошук прогнозує зменшення надходжень до бюджету громади. Каже: за червень цього року туристичний збір утричі менший, ніж за аналогічний місяць попереднього року.«Бізнес не чує громаду, бачить тільки власний заробіток. Сьогодні стоїть питання підготовки до опалювального сезону: закупівля торфобрикету, паливно-мастильних матеріалів, солі для підсипання снігу. Потім будуть люди ображатися, що десь дорога не почищена. Сьогодні не можу мати ті надходження, бо бізнес попрацював, заробив і закрив свій бізнес, не сплативши податки», — каже посадовець.За січень-липень 2026 року місцеві бюджети на Волині отримали 3 мільйони 196 тисяч гривень туристичного збору. Це на 38% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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