Вісім загиблих у столиці: росіяни вдарили балістикою
Сьогодні, 09:26
У ніч проти 1 вересня російські війська атакували Київ та область балістичними й крилатими ракетами, а також дронами. Відомо про вісьмох загиблих.
Про це повідомили в КМВА, пише Громадське.
Київ
У ДСНС України повідомили, що в Києві вісім людей загинули та ще п'ять постраждали, з них троє — діти.
В «Укрзалізниці» повідомили, що вночі росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що шестеро загиблих у столиці — працівники «Укрзалізниці».
Один працівник перебуває в лікарні з пораненням. У ДСНС уточнили, що залізничники, ймовірно, загинули в Дарницькому районі.
«Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…» — написав Перцовський.
Тим часом у КМВА повідомили, що про пошкодження відомо в Солом’янському й Дніпровському районах Києва. Так, у Солом’янському районі станом на 2:00 було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок атаки, з них двоє — діти.
У Дніпровському районі фіксували загоряння на території нежитлового сектору, а також повідомляли про пожежу в житловому будинку. Утім, інформація щодо загоряння житлового будинку там не підтвердилася.
У Голосіївському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула.
Область
А в Борисполі, що в Київській області, унаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. На паркінгу поруч загорілися автомобілі.
З будинку евакуювали 48 людей. Пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина.
У місті також пошкоджено підприємство — там загинули дві людини, ще три постраждали. Після пошкодження будівлі СТО загинула ще одна людина.
Крім того, уночі росіяни атакували ударними дронами пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією, — виникли пожежі. На тлі цього оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в КМВА, пише Громадське.
Київ
У ДСНС України повідомили, що в Києві вісім людей загинули та ще п'ять постраждали, з них троє — діти.
В «Укрзалізниці» повідомили, що вночі росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що шестеро загиблих у столиці — працівники «Укрзалізниці».
Один працівник перебуває в лікарні з пораненням. У ДСНС уточнили, що залізничники, ймовірно, загинули в Дарницькому районі.
«Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…» — написав Перцовський.
Тим часом у КМВА повідомили, що про пошкодження відомо в Солом’янському й Дніпровському районах Києва. Так, у Солом’янському районі станом на 2:00 було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок атаки, з них двоє — діти.
У Дніпровському районі фіксували загоряння на території нежитлового сектору, а також повідомляли про пожежу в житловому будинку. Утім, інформація щодо загоряння житлового будинку там не підтвердилася.
У Голосіївському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула.
Область
А в Борисполі, що в Київській області, унаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. На паркінгу поруч загорілися автомобілі.
З будинку евакуювали 48 людей. Пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина.
У місті також пошкоджено підприємство — там загинули дві людини, ще три постраждали. Після пошкодження будівлі СТО загинула ще одна людина.
Крім того, уночі росіяни атакували ударними дронами пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією, — виникли пожежі. На тлі цього оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На території луцької фабрики відкрили амфітеатр
Сьогодні, 09:42
Вісім загиблих у столиці: росіяни вдарили балістикою
Сьогодні, 09:26
Луцький блогер «Торчик» публікує символіку нацистського режиму?: редакція звертається до СБУ
Сьогодні, 08:55
Три волинські громади отримали новенькі шкільні автобуси
Сьогодні, 08:26