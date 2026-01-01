Вісім загиблих у столиці: росіяни вдарили балістикою





Про це повідомили в КМВА, пише



Київ



У ДСНС України повідомили, що в Києві вісім людей загинули та ще п'ять постраждали, з них троє — діти.



В «Укрзалізниці» повідомили, що вночі росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський повідомив, що шестеро загиблих у столиці — працівники «Укрзалізниці».



Один працівник перебуває в лікарні з пораненням. У ДСНС уточнили, що залізничники, ймовірно, загинули в Дарницькому районі.



«Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…» — написав Перцовський.



Тим часом у КМВА повідомили, що про пошкодження відомо в Солом’янському й Дніпровському районах Києва. Так, у Солом’янському районі станом на 2:00 було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок атаки, з них двоє — діти.



У Дніпровському районі фіксували загоряння на території нежитлового сектору, а також повідомляли про пожежу в житловому будинку. Утім, інформація щодо загоряння житлового будинку там не підтвердилася.



У Голосіївському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула.



Область



А в Борисполі, що в Київській області, унаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. На паркінгу поруч загорілися автомобілі.



З будинку евакуювали 48 людей. Пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина.



У місті також пошкоджено підприємство — там загинули дві людини, ще три постраждали. Після пошкодження будівлі СТО загинула ще одна людина.



Крім того, уночі росіяни атакували ударними дронами пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією, — виникли пожежі. На тлі цього оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч проти 1 вересня російські війська атакували Київ та область балістичними й крилатими ракетами, а також дронами. Відомо про вісьмох загиблих.Про це повідомили в КМВА, пише Громадське У ДСНС України повідомили, що в Києві вісім людей загинули та ще п'ять постраждали, з них троє — діти.В «Укрзалізниці» повідомили, що вночі росіяни вдарили балістикою по залізничному депо та інших залізничних обʼєктах. Голова правління АТ «Укрзалізниця»повідомив, що шестеро загиблих у столиці — працівники «Укрзалізниці».Один працівник перебуває в лікарні з пораненням. У ДСНС уточнили, що залізничники, ймовірно, загинули в Дарницькому районі.«Багато руйнувань. З ночі перебуваємо тут на місці. Поруч — вщент зруйнований цех. Низку загорянь ще усувають рятувальники. На двох перегонах закривали рух, відкрили…» — написав Перцовський.Тим часом у КМВА повідомили, що про пошкодження відомо в Солом’янському й Дніпровському районах Києва. Так, у Солом’янському районі станом на 2:00 було відомо про чотирьох постраждалих унаслідок атаки, з них двоє — діти.У Дніпровському районі фіксували загоряння на території нежитлового сектору, а також повідомляли про пожежу в житловому будинку. Утім, інформація щодо загоряння житлового будинку там не підтвердилася.У Голосіївському районі відомо про влучання в нежитлову будівлю. Одна людина загинула.А в Борисполі, що в Київській області, унаслідок атаки пошкоджено п'ятиповерховий житловий будинок. На паркінгу поруч загорілися автомобілі.З будинку евакуювали 48 людей. Пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний житловий будинок, магазин та два приватні житлові будинки. Наразі відомо про вісьмох постраждалих, серед них — дитина.У місті також пошкоджено підприємство — там загинули дві людини, ще три постраждали. Після пошкодження будівлі СТО загинула ще одна людина.Крім того, уночі росіяни атакували ударними дронами пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка», що на кордоні з Румунією, — виникли пожежі. На тлі цього оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено.

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