Луцький блогер «Торчик» публікує символіку нацистського режиму?: редакція звертається до СБУ

Луцький блогер «Торчик» публікує символіку нацистського режиму?: редакція звертається до СБУ
Луцький блогер Максим Торчило, відомий у соцмережах як «Торчик», опублікував фотографію, на якій він тримає святковий торт із зображенням свастики - символом націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.

На фото, яке блогер опублікував у своєму Telegram-каналі, Instagram на поверхні торта зеленим кремом нанесений символ, візуально ідентичний свастиці. Публікація набрала тисячі переглядів та десятки реакцій.

Зазначимо, що Максим Торчило вже неодноразово опинявся в центрі уваги через провокативний контент. У листопаді 2024 року він опублікував відео біля блокпоста ТЦК у Луцьку з образливим плакатом на адресу військовослужбовців.


Також його згадували у матеріалах про нічні автоперегони та небезпечний дрифт у Луцьку.

У січні 2026 року правоохоронці затримували Торчила в Луцьку. Згодом поліція повідомила про викриття групи молодиків, яких підозрюють у незаконному заволодінні майже мільйоном гривень знайомого. Одним із підозрюваних ЗМІ називали Максима Торчила. Сам блогер свою причетність заперечував.

Правову оцінку публікації нацистської символіки мають надати компетентні органи з урахуванням контексту, мети та обставин її поширення.

Редакція звертається до СБУ


Редакція ВолиньPost звертається до Управління Служби безпеки України у Волинській області з проханням перевірити оприлюднений Максимом Торчилом матеріал та надати йому правову оцінку.

Зокрема, просимо:

  • перевірити обставини публікації фотографії із зображенням свастики;

  • встановити, чи вбачаються у діях блогера ознаки порушення законодавства щодо заборони пропаганди та публічного використання нацистської символіки;

  • у разі наявності відповідних підстав — вжити передбачених законом заходів;

  • повідомити редакцію про результати перевірки.

    • Довідково:
    В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.

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