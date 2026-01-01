Луцький блогер «Торчик» публікує символіку нацистського режиму?: редакція звертається до СБУ
Сьогодні, 08:55
Луцький блогер Максим Торчило, відомий у соцмережах як «Торчик», опублікував фотографію, на якій він тримає святковий торт із зображенням свастики - символом націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму.
На фото, яке блогер опублікував у своєму Telegram-каналі, Instagram на поверхні торта зеленим кремом нанесений символ, візуально ідентичний свастиці. Публікація набрала тисячі переглядів та десятки реакцій.
Зазначимо, що Максим Торчило вже неодноразово опинявся в центрі уваги через провокативний контент. У листопаді 2024 року він опублікував відео біля блокпоста ТЦК у Луцьку з образливим плакатом на адресу військовослужбовців.
Також його згадували у матеріалах про нічні автоперегони та небезпечний дрифт у Луцьку.
У січні 2026 року правоохоронці затримували Торчила в Луцьку. Згодом поліція повідомила про викриття групи молодиків, яких підозрюють у незаконному заволодінні майже мільйоном гривень знайомого. Одним із підозрюваних ЗМІ називали Максима Торчила. Сам блогер свою причетність заперечував.
Правову оцінку публікації нацистської символіки мають надати компетентні органи з урахуванням контексту, мети та обставин її поширення.
Редакція ВолиньPost звертається до Управління Служби безпеки України у Волинській області з проханням перевірити оприлюднений Максимом Торчилом матеріал та надати йому правову оцінку.
Зокрема, просимо:
перевірити обставини публікації фотографії із зображенням свастики;
встановити, чи вбачаються у діях блогера ознаки порушення законодавства щодо заборони пропаганди та публічного використання нацистської символіки;
у разі наявності відповідних підстав — вжити передбачених законом заходів;
повідомити редакцію про результати перевірки.
Довідково:
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
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На фото, яке блогер опублікував у своєму Telegram-каналі, Instagram на поверхні торта зеленим кремом нанесений символ, візуально ідентичний свастиці. Публікація набрала тисячі переглядів та десятки реакцій.
Зазначимо, що Максим Торчило вже неодноразово опинявся в центрі уваги через провокативний контент. У листопаді 2024 року він опублікував відео біля блокпоста ТЦК у Луцьку з образливим плакатом на адресу військовослужбовців.
Також його згадували у матеріалах про нічні автоперегони та небезпечний дрифт у Луцьку.
У січні 2026 року правоохоронці затримували Торчила в Луцьку. Згодом поліція повідомила про викриття групи молодиків, яких підозрюють у незаконному заволодінні майже мільйоном гривень знайомого. Одним із підозрюваних ЗМІ називали Максима Торчила. Сам блогер свою причетність заперечував.
Правову оцінку публікації нацистської символіки мають надати компетентні органи з урахуванням контексту, мети та обставин її поширення.
Редакція звертається до СБУ
Редакція ВолиньPost звертається до Управління Служби безпеки України у Волинській області з проханням перевірити оприлюднений Максимом Торчилом матеріал та надати йому правову оцінку.
Зокрема, просимо:
Довідково:
В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу України - виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів карається позбавленням волі на строк до п’яти років.
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