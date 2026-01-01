Двоє волинян викрали з банківської картки більше мільйона гривень: їх судитимуть

Судять двох волинян, які викрали з банківської картки більше мільйона гривень.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення двома жителями міста Луцьк крадіжки в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 185 КК України).Встановлено, що у листопаді 2025 року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти.Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торгових центрів Луцька понад мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще сто тисяч гривень вони зняли готівкою.Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.Досудове розслідування та оперативний супровід: Луцьке РУП ГУНП в області.відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.