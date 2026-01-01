Двоє волинян викрали з банківської картки більше мільйона гривень: їх судитимуть
Сьогодні, 13:05
Судять двох волинян, які викрали з банківської картки більше мільйона гривень.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення двома жителями міста Луцьк крадіжки в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 185 КК України).
Встановлено, що у листопаді 2025 року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти.
Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торгових центрів Луцька понад мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще сто тисяч гривень вони зняли готівкою.
Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.
Досудове розслідування та оперативний супровід: Луцьке РУП ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
Прокурори Луцької окружної прокуратури направили до суду обвинувальний акт за фактом вчинення двома жителями міста Луцьк крадіжки в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану (ч.5 ст. 185 КК України).
Встановлено, що у листопаді 2025 року 19-річний лучанин на прохання свого 23-річного спільника відкрив банківську картку, щоб через неї можна було за винагороду проводити розрахунки інших людей за купівлю-продаж криптовалюти.
Коли на рахунок зайшли чужі кошти, молодики за один день витратили в одному з торгових центрів Луцька понад мільйон гривень, купуючи собі мобільні телефони, техніку та одяг. Ще сто тисяч гривень вони зняли готівкою.
Невдовзі після вчинення злочину їх затримали правоохоронці.
Досудове розслідування та оперативний супровід: Луцьке РУП ГУНП в області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
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