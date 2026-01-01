Довічне ув'язнення отримав 36-річний волинянин, який убив колишню дружину та її матір на очах у дітей

Прокуратура забезпечила довічне ув'язнення волинянину, який убив колишню дружину та її матір на очах у дітей.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.На Волині 36-річного чоловіка визнано винуватим в умисному вбивстві двох осіб з особливою жорстокістю (п.п. 1,4 ч.2 ст. 115 ККУ).Покарання - довічне позбавлення волі.Суд повністю підтримав позицію прокурорів, які наполягали на призначенні найсуворішого покарання.Доведено, що 15 червня 2025 року житель села Поліське Ковельського району на подвір'ї будинку під час конфлікту заподіяв множинні ножові поранення колишній дружині та її матері на очах у двох малолітніх дітей – 4-річного сина та 7-річного пасинка.Нападник завдав жінкам 20 та 24 удари ножем відповідно, від яких вони померли на місці.Чоловіка одразу затримали та відтоді він перебуває під вартою.Групу прокурорів у кримінальному провадженні очолював керівник Волинської обласної прокуратури- У справах про настільки жорстокі злочини покарання має бути максимально суворим, – наголосив він. – Цей вирок – не лише питання справедливості для двох загиблих від руки убивці жінок та двох дітей, які залишилися сиротами, це також чіткий сигнал суспільству, що жодне насильство не залишиться безкарним, а злочинці не уникнуть найсуворішої відповідальності.Зауважимо, що слідчі дії за участі дітей в кримінальному провадженні відбувалися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування потерпілих.