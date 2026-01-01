У Польщі горів завод виробника дронів для України

У Польщі вночі сталася пожежа на заводі компанії WB Electronics, яка виробляє безпілотники, зокрема для української та польської армій. Незадовго до займання камери спостереження нібито зафіксували на території підприємства невідомого в балаклаві.Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Onet.Інцидент стався на заводі компанії WB Electronics в містечку Скаржисько-Каменна на півдорозі між Варшавою і Краковом, що виробляє у тому числі військові безпілотники для польської та української армії, політні контролери.Займання сталося в ніч з 30 на 31 серпня за 23 хвилини після опівночі. Паралельно оператор охоронної фірми, якій доручено моніторинг за об'єктом, сповістив поліцію про спрацювання датчиків, що можуть свідчити про проникнення сторонніх осіб.Камери спостереження нібито зафіксували невідомого у балаклаві, який потрапив на територію підприємства через паркан. Згодом неподалік заводу виявили покинуті рюкзак та кофту з довгим рукавом.Про інцидент сповістили Агентство внутрішньої безпеки та військову контррозвідку, поліція почала розслідування.У пожежній службі розповіли, що пожежа була відносно невеликою, ліквідацію завершили протягом двох годин. Після цього на місце прибули співробітники Агентства внутрішньої безпеки."У випадку подібних пожеж спеціальні служби роблять те, що мають робити. Ми сприймаємо цю ситуацію дуже серйозно… Застерігаємо від спокус ширити якусь дезінформацію з цього приводу. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки ретельно працюють для з'ясування, чи є підстави говорити про диверсію", – заявив речник міністра-координатора спеціальних службРаніше Латвія затримала трьох своїх громадян за підозрою у підпалі заводу з виробництва дронів у сусідній Естонії.За даними ЗМІ, Берлін планує прямо оголосити Росію відповідальною за появу дрона з вибухівкою у Лейпцигу біля вантажного українського літака.