Готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог: що зміниться
Сьогодні, 15:05
В Україні напрацьовують нові рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.
Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, пише Громадське.
Під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.
Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.
«“Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими», — йдеться в повідомленні.
Окремо влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також посадовці розглядають зміну режиму комендантської години в Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки.
Калашник зазначив, що 31 серпня за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького влада представить напрацьовані пропозиції. За його словами, усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.
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Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, пише Громадське.
Під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.
Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.
«“Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими», — йдеться в повідомленні.
Окремо влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також посадовці розглядають зміну режиму комендантської години в Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки.
Калашник зазначив, що 31 серпня за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького влада представить напрацьовані пропозиції. За його словами, усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.
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