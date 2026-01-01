Готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог: що зміниться





Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, пише



Під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.



Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.



«“Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими», — йдеться в повідомленні.



Окремо влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також посадовці розглядають зміну режиму комендантської години в Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки.



Калашник зазначив, що 31 серпня за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького влада представить напрацьовані пропозиції. За його словами, усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні напрацьовують нові рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України, пише Громадське Під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.«“Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими», — йдеться в повідомленні.Окремо влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також посадовці розглядають зміну режиму комендантської години в Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки.Калашник зазначив, що 31 серпня за ініціативою прем’єр-міністравлада представить напрацьовані пропозиції. За його словами, усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.

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