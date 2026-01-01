Готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог: що зміниться

Готують нові правила роботи поїздів під час тривалих повітряних тривог: що зміниться
В Україні напрацьовують нові рішення для роботи транспорту та логістики під час тривалих повітряних тривог.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник, пише Громадське.

Під час напрацювання нових рішень передусім враховуватимуть безпеку людей. Водночас правила мають забезпечити стабільний рух поїздів, які сполучають регіони України.

Серед пропозицій — цілодобова робота вокзалів, уникнення одночасного прибуття поїздів на суміжні платформи, скорочення часу посадки та висадки пасажирів, а також можливе спрощення контролю в разі підвищеної загрози.

«“Укрзалізниця” продовжує розвивати системи моніторингу загроз та реагування в координації з військовими», — йдеться в повідомленні.

Окремо влада опрацьовує диференційовану систему оповіщення залежно від типу загрози. Також посадовці розглядають зміну режиму комендантської години в Києві та області, щоб забезпечити логістику, пересування людей і роботу економіки.

Калашник зазначив, що 31 серпня за ініціативою прем’єр-міністра Сергія Корецького влада представить напрацьовані пропозиції. За його словами, усі рішення ухвалюватимуть лише після погодження з військовими.

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Теги: потяги, повітряна тривога
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